Дальняя для авиации: ракете ЛМУР хотят расширить сферу применения

Министерство обороны прорабатывает вопрос оснащения новейшими управляемыми ракетами ЛМУР не только вертолетов, но и боевых самолетов. Рассматривается она также как перспективное оружие ударных беспилотников. Малогабаритный стокилограммовый боеприпас с мощной боевой частью отличается повышенной точностью и дальностью до 15 км. По мнению экспертов, по массогабаритным характеристикам он хорошо подходит для вооружения штурмовиков и беспилотников «Орион».

Министерство обороны прорабатывает вопрос оснащения новейшими управляемыми ракетами ЛМУР не только вертолетов, но и боевых самолетов. Рассматривается она также как перспективное оружие ударных беспилотников. Малогабаритный стокилограммовый боеприпас с мощной боевой частью отличается повышенной точностью и дальностью до 15 км. По мнению экспертов, по массогабаритным характеристикам он хорошо подходит для вооружения штурмовиков и беспилотников «Орион».

Легкая многоцелевая

Среди самолетов в первую очередь ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета), известная также как «изделие 305», рассматривается для вооружения штурмовиков Су-25, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Она должна дополнить его арсенал, состоящий из неуправляемого оружия и устаревших управляемых боеприпасов, разработанных в СССР.

«Известия» уже сообщали, что в ходе тестирования новинка продемонстрировала высокие боевые возможности и универсальность. В результате «изделием 305» оснастят несколько типов российских вертолетов. Ее получат не только ударные модели, но и специальные варианты военно-транспортных машин. Среди них — созданный для использования Силами специальных операций Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан».

Обычные ракеты для вертолетов требуют поддержания постоянного визуального контакта с целью до и после пуска. Стокилограммовая ЛМУР способна поражать и невидимые экипажу объекты. На маршевой траектории она идет под управлением высокоточной инерциальной бортовой навигационной системы с коррекций по спутникам ГЛОНАСС. На последнем участке полета неподалеку от мишени активируется оптическая головка самонаведения. При этом обнаружить и захватить ее в прицел ракета может как самостоятельно, так и при содействии человека-оператора. Масса мощной боевой части 25 кг, что позволяет уничтожать самую разную боевую технику.

— У варианта, показанного на военно-техническом форуме «Армия 2021» дальность полета составляет порядка 14,5 км, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Она предназначена для высокоточного поражения различных наземных целей, в том числе бронированных. В качестве головки самонаведения используется тепловизионная — по командной линии боеприпас наводится на цель и очень точно ее поражает.

Предполагается, что такого рода ракеты класса «воздух-поверхность» будут устанавливаться на вертолеты армейской авиации, прежде всего ударные Ми-28, Ка-52. И, возможно, так как массогабаритные характеристики этого боеприпаса достаточно оптимальны, его можно использовать для установки в качестве ударного вооружения на беспилотники, такие как, например, «Орион», заключил Алексей Леонков.

Испытания в Сирии

О существовании новой усовершенствованной ракеты для российских боевых вертолетов стало известно в 2019 году. Впоследствии сообщалось, что она прошла испытания в Сирии в составе вооружения модернизированного Ми-28НМ. Все более чем 90 новых серийных машин этого типа будут оснащены необходимым оборудованием для применения ЛМУР.

Винтокрылые машины для этого оборудуют специально разработанными пусковыми устройствами, блоком сопряжения и командной радиолинией для управления боеприпасом в полете. В 2022 году должны завершиться испытания «изделия 305» и на новейших ударных вертолетах Ка-52М, проходящих сейчас госиспытания.

Установка ЛМУР на самолеты потребует аналогичных их доработок. Российские штурмовики Су-25 в Сирии использовали для атак целей экстремистов в основном неуправляемые бомбы и ракеты. Самолеты выходили в заранее рассчитанную точку по спутниковой навигационной системе и с высоты 4–5 км сбрасывали свою боевую нагрузку. Лишь в редких случаях они опускались ниже, чтобы применить НУРС или пушку.

— Хорошие ракеты всегда нужны. «Изделие 305» с дальностью пуска до цели порядка 15 км создавали для авиации поля боя, — рассказал «Известиям» Герой России, бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Одним из ее достоинств является то, что она самонаводящаяся — после того, как произошло обнаружение и захват цели, экипаж нажимает кнопку «пуск», дальше ракета работает сама, «пустил и забыл». Вертолет или самолет способен сразу маневрировать, пилоты уже могут выполнять другую задачу, а не заниматься ее наведением. Это очень хорошее качество при применении как с помощью вертолета, так и самолета.

ЛМУР довольно эффективная ракета, тем более что она легкая для такой дальности. Использовать ее на штурмовиках Су-25 будет неплохо, потому что раньше они имели ограниченный набор самонаводящихся боеприпасов, заключил Валерий Горбенко.

Помимо самолетов и вертолетов вес и габариты ракеты позволяют подвесить ее под перспективные ударные беспилотники Орион, «Сириус» и «Альтиус».

Длинные руки

Необходимость повышения дальности оружия российских вертолетов стало одним из главных выводов из операции в Сирии. Основные типы их противотанковых управляемых ракет, состоявших на вооружении до этого, могли поражать цели на удалении в 5–6 км и обладали легкой боевой частью.

В Сирии российские вертолеты впервые испытали в реальных боевых условиях новые противотанковые ракеты «Вихрь-1». Они отличались от боеприпасов предыдущего поколения увеличенной дальностью и скоростью полета. Министерство обороны распространило видеозаписи, как днем и ночью с их помощью удавалось поражать танки и укрепления боевиков с расстояния в 7–8 км. Это позволяло винтокрылым машинам не входить в зону поражения переносных зенитных ракетных комплексов, пушек и пулеметов террористов и избегать потерь.

Впоследствии дальность «Вихрей» удалось довести до 10 км. А в апреле Сергей Шойгу поручил производителям увеличить ее еще на 20%. Сейчас ведутся испытания этих ракет на средних ударных беспилотниках «Орион». Они могут поднимать два таких боеприпаса.

Должны расшириться возможности боевых вертолетов и из-за добавления в их боекомплект ракеты «Хризантема-ВМ» с дальностью до 10 км. Их испытывают на модернизированных ударных Ми-28НМ.

По сравнению с такими боеприпасами, у ЛМУР мощнее осколочно-фугасная боевая часть. Это делает ее более эффективной против укреплений, зданий и скоплений небронированной техники, а также групп пехоты.

Помимо ЛМУР на «Армии-2021» представили и новое семейство более легких корректируемых боеприпасов для беспилотников. Среди них 100-килограммовая управляемая ракета и дальнобойная планирующая бомба Х-50.

Антон Лавров, Анна Черепанова