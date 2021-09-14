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ТАСС

В Роскосмосе заявили о недопустимости политизации и нечестной борьбы в космической сфере

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Роскосмос
Роскосмо.
Источник изображения: industry-hunter.com

По словам замгендиректора госкорпорации Сергея Савельева, во время реализации международных проектов необходимо находить баланс между конкуренцией и кооперацией, между национальной выгодой и мировым прогрессом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил о неприемлемости применения односторонних санкций в космической сфере.

"Хотел бы особенно подчеркнуть неприемлемость политизирования космической деятельности, использование нечестных методов борьбы на рынке товаров и услуг в космической области, какими являются односторонние санкции", - заявил Савельев на международной Гагаринской конференции.

По словам заместителя гендиректора Роскосмоса, во время реализации международных проектов необходимо находить баланс между конкуренцией и кооперацией, между национальной выгодой и мировым прогрессом. Савельев подчеркнул, что успех подобных проектов напрямую зависят от того, могут ли участники сохранить транспарентность и укрепить взаимное доверие.

В начале июня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. Рогозин тогда пояснил, что речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИмаша, в состав которого входит Центр управление полетами и РКЦ "Прогресс" - производитель ракет космического назначения "Союз-2".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-2 РН
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