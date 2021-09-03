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ТАСС

Рогозин пошутил, что NASA видит в Роскосмосе невесту, пытающуюся обмануть жениха

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Так глава госкорпорации отреагировал на вопрос, готова ли она отказаться от сотрудничества с NASA, выбрав партнерство с Китаем по созданию научной лунной станции

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что NASA видит в госкорпорации невесту, которая пытается обмануть одного жениха ради другого.

"Мы рады, что вы смотрите на нас как на какую-то невесту, которая пытается обмануть одного жениха и выбрать другого, но это не та ситуация, как представляется", - пошутил Рогозин в интервью телеканалу CNN, опубликованном в четверг на сайте Роскосмоса.

Так глава Роскосмоса отреагировал на вопрос, готов ли Роскосмос отказаться от сотрудничества с NASA, выбрав партнерство с Китаем по созданию научной лунной станции.

В то же время, рассуждая о сотрудничестве с США в рамках проекта Международной космической станции, Рогозин подчеркнул, что "это семья, где развод внутри станции невозможен". При этом он задал вопрос, как можно продолжать дружеские отношения с американскими партнерами, когда правительство США вводит санкции против ряда организаций Роскосмоса, которые задействованы в проекте МКС.

В начале июня Рогозин провел телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. Глава Роскосмоса тогда пояснил, что речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИмаша, в состав которого входит Центр управление полетами и РКЦ "Прогресс" - производитель ракет космического назначения "Союз-2".

В конце августа Рогозин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что вопрос продолжения участия России в проекте Международной космической станции решится в ближайшие месяцы.

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Китай
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Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Союз-2 РН
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