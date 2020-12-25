США пообещали Роскосмосу продолжение сотрудничества

NASA ответило на требование Рогозина снять санкции

NASA заверило, что будет продолжать сотрудничать с Россией в международных гражданских космических проектах, в частности - на МКС, несмотря на введённые США санкции против подмосковного ЦНИИмаш и самарского РКЦ «Прогресс». Так ведомство ответило на опасения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможном ухудшении американо-российских отношений в космической сфере.

Санкции Вашингтона против российских ОАО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» и ОАО «Ракетно-космический центр - Прогресс» не повлияют на сотрудничество США и России в космической сфере, заверило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Так американское ведомство ответило на предупреждение генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможном ухудшении американо-российских отношений в космической сфере, передает ТАСС.

«NASA поддерживает все американские усилия, призванные гарантировать, что технологии США не перенаправляются [в других странах] для несанкционированного применения в военных целях», - напомнили в пресс-службе космического ведомства США.

Наряду с этим, в NASA заверили в продолжении участия в международных гражданских космических проектах с Россией, Канадой, Европой и Японией, отдавая приоритет в них работе Международной космической станции.

Всего в «черный список», опубликованный министерством торговли США во вторник, 22 декабря, вошли 103 компании - 45 российских и 58 китайских.

В документе бюро промышленности и безопасности американского минторга отмечается, что правительство США присвоило этим организациям статус поставщиков «конечной продукции для военных» (MEU).

Для таких структур создаются особые правила экспортного администрирования по определенным товарам для экспорта, реэкспорта или передачи американских товаров.

«Этот акт устанавливает новый процесс маркировки военных пользователей, чтобы помочь экспортерам в проверке своих контрагентов», - детализировал министр торговли США Уилбур Росс.

- Министерство признает важность использования своих партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с попытками Китая и России привлечь американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ».

В документе также сообщается, что для сотрудничества с включенным в список MEU организаций экспортерам, реэкспортерам и любым компаниям, осуществляющим трансферт товаров, потребуется лицензия американского минобороны. Правительство США определило, что эти организации создают «неприемлемый риск» использования американских технологий.

Рогозин выразил уверенность, что введенные американской стороной ограничения - нынешние и предыдущие - незаконны.

«Они глупы, поскольку к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются.

Например, АО ЦНИИМАШ является головным отраслевым научным институтом, в его состав входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов NASA. Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?» - написал топ-менеджер в Twitter.

Он также выразил недоумение попаданием в «черный список» самарского РКЦ «Прогресс», производящего ракеты-носители «Союз-2», с помощью которых корабль «Союз МС» доставляет американских астронавтов на МКС.

«Теперь, получается, у наших американских коллег вновь «батут заработал», и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять ваш «батут» порвется и придется вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?» - добавил Рогозин.

Он спрогнозировал ухудшение отношений с США не только в политике, но и по линии космического сотрудничества.

«Ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это, «недоразумение», - резюмировал глава «Роскосмоса».

Расположенный в подмосковном городе Королёв ЦНИИмаш является центром поддержки принятия решений руководством Роскосмоса в области координатно-временного и навигационного обеспечения и проводит научно-техническое сопровождение работ по поддержанию и развитию системы ГЛОНАСС.

Также предприятие занимается комплексным управлением полётами космических пилотируемых и транспортных кораблей, орбитальных станций, автоматических космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы РФ и по линии международного сотрудничества.

Самарский АО «РКЦ «Прогресс» - одно из крупнейших предприятий космической отрасли в России и в мире по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса («Союз-2»), а также космических аппаратов дистанционного зондирования Земли типа «Ресурс-П» и «Аист».

Как ранее рассказал «Газете.Ru» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, санкции, безусловно, сыграют негативную роль в совместном освоении космоса Россией и США.

«Санкции работают в одну сторону - они вводятся, а снимать их очень сложно. И нужно, чтобы в США кто-то был очень заинтересован в снятии этих санкций, но этого не наблюдается», - указал эксперт.

Две недели назад директор национальной разведки США Джон Рэтклифф в ходе выступления по видеосвязи из Центра космических полетов имени Кеннеди (штат Флорида) обвинил Россию в «провокационных действиях» в космосе из-за якобы опасных действий российского спутника вблизи американского объекта.

«Мы рассматриваем это как угрожающее поведение, учитывая то, что ранее россияне осуществили запуск похожего спутника, который продемонстрировал характеристики боевой системы, когда выпустил снаряд, обладающий высокой скоростью», - подчеркнул Рэтклифф.

Он также заверил, что Россия не является «ответственной космической державой».

Рафаэль Фахрутдинов