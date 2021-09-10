НАСА не исключило полет россиянина на Crew Dragon

Третья и четвертая миссии по доставке людей на Международную космическую станцию (МКС) при помощи корабля Crew Dragon отправят на околоземную орбиту американских, европейских и японских астронавтов, а также еще одного неназванного члена экипажа, сообщает НАСА.

Миссия Crew-3 с астронавтами Раджу Чари, Томом Маршберном, Кайлом Бэрроном и Маттиасом Маурерой намечена на 31 октября. Crew-4 с Челлом Линдгреном, Бобом Хайнсом и Самантой Кристофоретти состоится не ранее 15 апреля. Четвертого члена экипажа данной миссии еще только предстоит утвердить.

В апреле исполняющий обязанности главы НАСА Стив Юрчик в беседе со Spaceflight Now не исключил, что первый полет российского космонавта на американских космических кораблях Crew Dragon и Starline произойдет не раньше 2022 года. Согласно Юрчику, речь идет о миссии SpaceX Crew-4, запуск которой состоится не ранее первого квартала 2022 года. Исполняющий обязанности главы НАСА отметил, что черновой вариант соответствующего «имплементационного соглашения» между НАСА и «Роскосмосом» все еще находится на рассмотрении Госдепартамента США.

Тогда же гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не ведет переговоры о доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon.

О том, что российский космонавт Сергей Корсаков в может отправиться на МКС на Crew Dragon, сообщал в марте «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова.

Иван Потапов