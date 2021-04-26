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НАСА назвало сроки полетов российских космонавтов на Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: Thom Baur / Reuters

Исполняющий обязанности главы НАСА Стив Юрчик в беседе со Spaceflight Now назвал возможные сроки полетов российских космонавтов на американских космических корабля Crew Dragon и Starliner.

По словам временного администратора, первый полет произойдет не раньше следующего года. Согласно Юрчику, речь идет о миссии SpaceX Crew-4, запуск которой состоится не ранее первого квартала 2022 года.

Исполняющий обязанности главы НАСА отметил, что черновой вариант соответствующего «имплементационного соглашения» между НАСА и «Роскосмосом» все еще находится на рассмотрении Государственного департамента США. После одобрения данной версии соглашения Госдепом НАСА и «Роскосмос» должны приступить к обсуждению его окончательной формы.

Издание пишет, что после подписания соглашения всеми сторонами российскому космонавту будет необходимо получить разрешение на поездку в США, изготовить индивидуальный скафандр и пройти базовую подготовку для полетов на Crew Dragon.

Spaceflight Now отмечает, что НАСА заинтересовано в перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на американских и российских космических кораблях.

В марте «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова сообщил, что российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на Crew Dragon.

В мае 2020 года состоялся пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с американскими астронавтами на борту к МКС. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. После этого для отправки людей на МКС США использовали российские корабли серии «Союз».


Иван Потапов

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