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Российский космонавт впервые полетит на американском корабле Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: «Роскосмос» / Global look press

Российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова.

«Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей. То есть космонавт "Роскосмоса" на Crew Dragon, а астронавт НАСА на нашем корабле. Сергей — один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon. При этом он уже прошел необходимые мероприятия в НАСА, нужные для изготовления космического снаряжения», — рассказал Власов.

Ранее стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом корабле «Союз МС-18». Астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа российского корабля, отправляющегося к МКС 9 апреля.

Впервые о такой возможности рассказали источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли в декабре 2020-го. Возможным кандидатом на место в «Союзе» назывался астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Недавно он проходил тренировки с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым.

В сентябре сообщалось, что НАСА отказалось от покупки места на «Союзе МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на МКС.

В мае состоялся пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с американскими астронавтами на борту к МКС. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. После этого для отправки людей на МКС США использовали российские корабли серии «Союз».


Пётр Лавренин

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
Falcon РН
МКС
Союз ПКК
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