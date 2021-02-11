США захотели дополнительное место на российском «Союзе»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на российском пилотируемом корабле «Союз». Об этом говорится в заявлении НАСА, которое приводит ТАСС.

Так, США обдумывают покупку места в предстоящей миссии «Союза» по замене членов экипажа на Международной космической станции (МКС), которая отправится весной нынешнего года. «Дополнительное место на "Союзе" обеспечивает возможность поддержки как минимум одного члена экипажа из США на борту МКС в случае возникновения проблем с любым из [американских] космических кораблей», — сказано в документе.

Впервые о такой возможности рассказали источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли в декабре 2020-го. Возможным кандидатом на место в «Союзе» назывался астронавт НАСА Марк Ванде Хай. Недавно он проходил тренировки с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым.

В сентябре сообщалось, что НАСА отказалось от покупки места на «Союзе МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на МКС.

В мае состоялся пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с американскими астронавтами на борту к МКС. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. После этого для отправки людей на МКС США использовали российские корабли серии «Союз».

Кира Александрова