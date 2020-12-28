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Стало известно о возможной покупке США места на российском «Союзе»

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Источник изображения: Фото: пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

США могут купить место на пилотируемом корабле «Союз МС-18», чтобы отправить астронавта на Международную космическую станцию в апреле 2021 года. Об этом стало известно РИА Новости от трех источников в ракетно-космической отрасли.

По словам одного из собеседников, переговоры по этому поводу ведутся с частной американской компанией Axiom Space. Возможным кандидатом на место в «Союзе» является астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

Отмечается, что недавно Ванде Хай проходил тренировки с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым. Как подчеркивает источник, американский астронавт может заменить третьего участника экипажа «Союз МС-18» Сергея Корсакова.

В сентябре сообщалось, что НАСА отказалось от покупки места на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на МКС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Союз ПКК
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