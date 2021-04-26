Рогозин опроверг сообщение о переговорах «Роскосмоса» и SpaceX

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опроверг сообщение о переговорах госкорпорации и американкой компании SpaceX насчет доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью кораблей Crew Dragon. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Рогозин опубликовал новость о том, что «Роскосмос» ведет переговоры о доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon, прокомментировав ее.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — написал он.

24 апреля глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал делом чести доставку российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на Crew Dragon.

Ранее исполняющий обязанности главы НАСА Стив Юрчик в беседе со Spaceflight Now назвал возможные сроки полетов российских космонавтов на американских космических корабля Crew Dragon и Starliner. Согласно Юрчику, речь идет о миссии SpaceX Crew-4, запуск которой состоится не ранее первого квартала 2022 года.

О том, что российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на Crew Dragon, сообщал в марте «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова.

Лика Миргородская