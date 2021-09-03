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Правительство внесло импортные ноутбуки и планшеты в список товаров, которые нельзя закупать госорганам

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Правительство внесло импортные ноутбуки и планшеты в список товаров, которые нельзя закупать госорганам
Правительство внесло импортные ноутбуки и планшеты в список товаров, которые нельзя закупать госорганам.
Источник изображения: industry-hunter.com

В перечень иностранных товаров (за исключением продукции из государств – членов Евразийского экономического союза), которые запрещено покупать государственным и муниципальным организациям, включены ноутбуки и планшеты, говорится в опубликованном во вторник постановлении правительства.

Как следует из документа, под запрет подпадают компьютеры, портативной массой не более 10 килограмм, включая ноутбуки, планшеты, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефона, электронные записные книжки и «аналогичная компьютерная техника».

Кроме того, к госзакупкам не допускаются иностранные «машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединённые или нет для автоматической обработки данных; машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для обработки данных», а также карты со 

Как прокомментировали в ведомстве, запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний». Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

В то же время возможность приобрести ноутбук или планшет иностранного производства для чиновников всё же сохранена. «Ограничение на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, не устанавливаются, если в реестре (Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр российской промпродукции – ред.) и в реестре евразийских промышленных товаров отсутствует радиоэлектронная продукция, соответствующая тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, планируемой к закупке», или такая продукция присутствует в реестрах, но не соответствует требованиям заказчика, говорится в постановлении. Порядок разрешения на закупку импортного товара разработает Минпромторг.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, что Минпромторг предлагает ввести «балльную» систему для участников реестра отечественной электроники (баллы начисляются за выполнение каждого из требований, предъявляемых к продукции).

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
Медицина
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