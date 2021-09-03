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Форум «Армия-2021»: Продолжение

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Оригинал взят у коллеги saidpvo в Армия-2021. Продолжение

В субботу, 28 августа, завершился Международный военно-технический форум "Армия-2021".

Покажем фотографии, сделанные в рабочие дни Форума.

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2. На этом Форуме было много новых боеприпасов. В частности за день до открытия у макета ударного БЛА "Гром" от Компании "Кронштадт" можно было увидеть две новые управляемые ракеты.

3. И с другого борта. В во время выставки эти ракеты были размещены в Демоцентре АО "КТРВ". Как пишут коллеги bmpd, КТРВ представило в своей экспозиции два новых образца авиационного управляемого вооружения класса "воздух-поверхность" - ракеты Х-МД и Х-50.

4. КБМ (входит в НПО "Высокоточные комплексы") представило другую авиационную высокоточную ракету "Изделие 305Э" с дальностью поражения 14,5 км.

5. Еще ее называют ЛМУР - легкая многоцелевая управляемая ракета. Подробнее у коллег bmpd

6. ПТРК "Хризантема-С" разработки КБМ

7.

8.

9. БМП-3 с боевым модулем "Бережок", которым модернизируют БМП-2

10.

11. Легкий ЗРК "Лучник-С" с ракетами от ПЗРК "Игла-С"/"Верба"

12. "Арктический" бронетранспортер БТ-3Ф с БЛА

13. Самоходный ПТРК "Корнет-Э" на шасси защищенного автомобиля "Тайфун-К 4х4"

14. Модернизированный ЗРПК "Панцирь-С1М" и две ЗУР - дальнобойная 57Э6М-Е и стандартная 57Э6Е.

15. Как сообщали СМИ, в ходе Форума был подписан первый экспортный контракт на этот вариант "Панциря"

16. Если присмотреться, то видны отличающегося калибра ТПК двух разных ЗУР

17. Прекрасный боекомплект ударного вертолета Ми-28НЭ с ПТУРами "Вихрь-1" без ТПК

18. Компания "Ремдизель" представила ряд новых разработок на базе защищенного автомобиля "Тайфун К-4386".

Защищенный автомобиль К-4386 АМН-Д (слева) - автомобиль многоцелевого назначения, десантируемый парашютным способом, с локальным бронированием для перевозки грузов, буксирования различных прицепов, размещения вооружения.

19. К-4386 "ЗА-СпН" - бронеавтомобиль для спецназа. В машине установлена тепловизионная система вождения и система предупреждения лазерного облучения, а также боевой модуль в различном исполнении и комплектации.

20. Защищенный грузовой автомобиль К-5350-К1 "Мустанг-М" с новой бронекабиной

21. Модернизированный образец гусеничного тягача МТ-ЛБ в варианте МГШ-ЛБ

22. Впервые на Форуме был представлен защищенный автомобиль РХМ-9. Прятался он на площадке Армейских игр в разделе Войск радиационной, химической и биологической защиты. Шасси произведено на "Ремдизеле". РХМ-9 производится на

23. Разведывательная химическая машина нового поколения РХМ-9 в настоящее время является самой совершенной в своем классе, ей по силам в автоматическом режиме распознавать более трех тысяч видов различных химических веществ и по каналам автоматизированной системы управления войсками или по радио передавать данные на пункты управления.

24. Как сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны России, ПАО "Завод "Тула" завершило опытно-конструкторскую работу "Богомаз", в рамках которой создана перспективная машина РХБ-разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой.

25.

26.

27. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет второй Форум подряд ЗРС большой дальности "Антей-4000"

28. ЗРК "Сосна" теперь продвигается Концерном ВКО, куда вошло КБ Точмаш им. Нудельмана

29. ЗУР "Сосна-Р"

30. Боевой модуль "Сосны" можно размещать на любом шасси заказчика

31. Например, на БТР-82А

32. На площадке АО "Кронштадт" можно было увидеть беспилотный вертолет от НПП "Стрела" в варианте пожаротушения

33. БЛА тяжелого класса "Гелиос-РЛД"

34. Ударный БЛА "Сириус"

35. Бомбы от "Базальта"

36. Ударный БЛА "Гром" с ракетным вооружением (см. самый верх и сравните какие были до выставки ракеты)

37.

38.

39. Роботизированные комплексы "Уран-6" и "Уран-9" от ГК "Калашников"

40. Ударный "Уран-9"

41.

42. Продолжение следует!

Армия-2021. Начало.

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Россия
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