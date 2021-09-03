Форум «Армия-2021»: Продолжение

Оригинал взят у коллеги saidpvo в Армия-2021. Продолжение
В субботу, 28 августа, завершился Международный военно-технический форум "Армия-2021".
Покажем фотографии, сделанные в рабочие дни Форума.
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2. На этом Форуме было много новых боеприпасов. В частности за день до открытия у макета ударного БЛА "Гром" от Компании "Кронштадт" можно было увидеть две новые управляемые ракеты.
3. И с другого борта. В во время выставки эти ракеты были размещены в Демоцентре АО "КТРВ". Как пишут коллеги bmpd, КТРВ представило в своей экспозиции два новых образца авиационного управляемого вооружения класса "воздух-поверхность" - ракеты Х-МД и Х-50.
4. КБМ (входит в НПО "Высокоточные комплексы") представило другую авиационную высокоточную ракету "Изделие 305Э" с дальностью поражения 14,5 км.
5. Еще ее называют ЛМУР - легкая многоцелевая управляемая ракета. Подробнее у коллег bmpd
6. ПТРК "Хризантема-С" разработки КБМ
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9. БМП-3 с боевым модулем "Бережок", которым модернизируют БМП-2
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11. Легкий ЗРК "Лучник-С" с ракетами от ПЗРК "Игла-С"/"Верба"
12. "Арктический" бронетранспортер БТ-3Ф с БЛА
13. Самоходный ПТРК "Корнет-Э" на шасси защищенного автомобиля "Тайфун-К 4х4"
14. Модернизированный ЗРПК "Панцирь-С1М" и две ЗУР - дальнобойная 57Э6М-Е и стандартная 57Э6Е.
15. Как сообщали СМИ, в ходе Форума был подписан первый экспортный контракт на этот вариант "Панциря"
16. Если присмотреться, то видны отличающегося калибра ТПК двух разных ЗУР
17. Прекрасный боекомплект ударного вертолета Ми-28НЭ с ПТУРами "Вихрь-1" без ТПК
18. Компания "Ремдизель" представила ряд новых разработок на базе защищенного автомобиля "Тайфун К-4386".
Защищенный автомобиль К-4386 АМН-Д (слева) - автомобиль многоцелевого назначения, десантируемый парашютным способом, с локальным бронированием для перевозки грузов, буксирования различных прицепов, размещения вооружения.
19. К-4386 "ЗА-СпН" - бронеавтомобиль для спецназа. В машине установлена тепловизионная система вождения и система предупреждения лазерного облучения, а также боевой модуль в различном исполнении и комплектации.
20. Защищенный грузовой автомобиль К-5350-К1 "Мустанг-М" с новой бронекабиной
21. Модернизированный образец гусеничного тягача МТ-ЛБ в варианте МГШ-ЛБ
22. Впервые на Форуме был представлен защищенный автомобиль РХМ-9. Прятался он на площадке Армейских игр в разделе Войск радиационной, химической и биологической защиты. Шасси произведено на "Ремдизеле". РХМ-9 производится на
23. Разведывательная химическая машина нового поколения РХМ-9 в настоящее время является самой совершенной в своем классе, ей по силам в автоматическом режиме распознавать более трех тысяч видов различных химических веществ и по каналам автоматизированной системы управления войсками или по радио передавать данные на пункты управления.
24. Как сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны России, ПАО "Завод "Тула" завершило опытно-конструкторскую работу "Богомаз", в рамках которой создана перспективная машина РХБ-разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой.
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27. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представляет второй Форум подряд ЗРС большой дальности "Антей-4000"
28. ЗРК "Сосна" теперь продвигается Концерном ВКО, куда вошло КБ Точмаш им. Нудельмана
29. ЗУР "Сосна-Р"
30. Боевой модуль "Сосны" можно размещать на любом шасси заказчика
31. Например, на БТР-82А
32. На площадке АО "Кронштадт" можно было увидеть беспилотный вертолет от НПП "Стрела" в варианте пожаротушения
33. БЛА тяжелого класса "Гелиос-РЛД"
34. Ударный БЛА "Сириус"
35. Бомбы от "Базальта"
36. Ударный БЛА "Гром" с ракетным вооружением (см. самый верх и сравните какие были до выставки ракеты)
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39. Роботизированные комплексы "Уран-6" и "Уран-9" от ГК "Калашников"
40. Ударный "Уран-9"
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42. Продолжение следует!