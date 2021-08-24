Первая публичная демонстрация ракеты ЛМУР

На проходящем в Кубинке с 22 по 28 августа 2021 года седьмом Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021" впервые публично продемонстрирована новая дальнобойная управляемая вертолетная ракета "Изделие 305" ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета) разработки АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, в составе АО "НПО "Высокоточные комплексы" Государственной корпорации Ростех).

Дальнобойная управляемая вертолетная ракета "Изделие 305" ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета) разработки АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021". Кубинка, 22.08.2021 (с) Михаил Жердев

Известно, что ракета "Изделие 305" ЛМУР была изначально разработана КБМ в интересах ФСБ России для оснащения специальных вариантов вертолетов Ми-8 (Ми-8МНП-2 и другие) авиации ФСБ, на основе длительно разрабатывавшейся для Министерства обороны России авиационной ракеты "Изделие 79" (изначально заказывавшейся, видимо, в качестве аналога известной британской ракеты Brimstone). Серийное производство ракет ЛМУР было начато для ФСБ в 2016 году, после чего ракета начала также закупаться для вертолетов армейской авиации ВКС России, и, по ряду данных, с большим успехом применялась ВКС с модифицированных боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52 в боевых действиях в Сирии. В настоящее время ракета ЛМУР рассматривается в качестве одного из основных видов управляемого вооружения модернизированных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М ВКС, и в том числе демонстрируется на форуме "Армия-2021" в составе вооружения вертолета Ка-52М. На форуме "Армия-2021" ракета выставлена под индексом "305Э", что свидетельствует о получении ею и паспорта экспортного образца.

Согласно заявленным на форуме "Армия-2021" официальным данным КБМ, ракета "305Э" имеет массу 105 кг, длину 1945 мм, диаметр корпуса 200 мм. Масса осколочно-фугасной боевой части 25 кг. Твердотопливный двигатель обеспечивает скорость полета до 250 м/сек, заявленная управляемая дальность стрельбы до 14500 м, высота полета от 100 до 600 м.

Система наведения ракеты комбинированная, с инерциально-спутниковым наведением на маршевом участке и круглосуточной тепловизионной головкой самонаведения для наведения на захваченную цель. Ракета сопровождается по радиоканалу и на конечном участке наведения возможно перенацеливание по командам оператора из состава экипажа вертолета. Штатным режимом применения, как можно судить, является пуск по визуально видимой цели. Пуск по невидимой цели возможен, но, как сообщалось, требует высокой квалификации оператора.

Ракета ЛМУР запускается с вертолетов с пусковых устройств АПУ-305, рассчитанных на одну или две ракеты.

Дальнобойная управляемая вертолетная ракета "Изделие 305" ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета) разработки АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021". Кубинка, 22.08.2021 (с) Михаил Жердев

Модернизированный боевой вертолет Ка-52М и входящая в состав его вооружения дальнобойная управляемая вертолетная ракета "Изделие 305" ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета) разработки АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021". Кубинка, 22.08.2021 (с) Михаил Жердев