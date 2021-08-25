Новые ракеты разработки КТРВ

На проходящем в Кубинке в период с 22 по 28 августа 2021 года седьмом Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021" АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) представило в своей экспозиции два новых образца авиационного управляемого вооружения класса "воздух-поверхность" - ракеты Х-МД и Х-50.

Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" малогабаритная авиационная крылатая ракета, заявленная как "малогабаритное многоцелевое авиационное средство поражения" Х-50. Кубинка, 22.08.2021 (с) Михаил Жердев

Обе ракеты были выставлены в павильоне КТРВ в макетном исполнении без предоставления в открытом доступе каких-либо их характеристик.

Представленная "межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета малой дальности модульного построения" Х-МД (-Э1 -Э2) по своему облику схожа с демонстрировавшейся КТРВ на предыдущем Военно-техническом форуме "Армия-2020" с полноразмерным макетом разрабатываемого АО "Кронштадт" скоростного ударного беспилотного летательного аппарата "Гром" ракетой "Изделие 85" ("межвидовое малогабаритное модульное авиационное средство поражения"), внешне отличаясь перемещением электронно-оптической головки самонаведения из носовой части в обтекатель под корпусом ракеты (или представлен вариант с другой системой наведения).

Относительно "Изделия 85" ранее сообщалось, что это авиационная управляемая ракета, оснащенная осколочно-фугасной боевой частью повышенной проникающей способности массой 30 кг и имеющая различные типы наведения (инерциально-спутниковое и различные головки самонаведения). Ракета предназначена для поражения живой силы, легкоуязвимой и бронированной наземной и надводной техники противника. Масса ракеты 120 кг, длина ракеты 2400 мм, диаметр корпуса 200 мм, размах крыла 400 мм.

Представленная экспозиции КТРВ на "Армии-2021" другая ракета обозначается как "малогабаритное многоцелевое авиационное средство поражения" и носит индекс Х-50 (неясно, насколько официальный). Следует отметить, что ранее индекс Х-50 уже неоднократно ассоциировался с различными проектами авиационного вооружения, включая перспективную оперативно-тактическую авиационную крылатую ракету Х-СД разработки входящего в состав КТРВ АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" им. А. Я. Березняка", и малогабаритную ракету, демонстрировавшуюся КТРВ на Военно-техническом форуме "Армия-2020" как находящуюся в составе вооружения разработанного АО "Кронштадт" беспилотного летательного аппарата "Орион".

Ныне представленная на "Армии-2021" ракета с индексом Х-50 выглядит как малогабаритная дозвуковая крылатая ракета с раскладным крылом и электронно-оптической системой наведения. Судя по отсутствию воздухозаборника, ракета использует твердотопливный ракетный двигатель.

Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" малогабаритная авиационная крылатая ракета, заявленная как "малогабаритное многоцелевое авиационное средство поражения" Х-50. Кубинка, 22.08.2021 (с) Михаил Жердев

Представленная АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в экспозиции Международного Военно-технического форума "Армия-2021" "межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета малой дальности модульного построения" Х-МД (-Э1 -Э2). Кубинка, 22.08.2021 (с) Михаил Жердев