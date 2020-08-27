Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»

Как сообщило 23 августа 2020 года информационное агентство РИА Новости, Министерство обороны России и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета "Орион". Об этом заявил РИА Новости генеральный конструктор Группы "Кронштадт" Николай Долженков.

Один из опытных образцов созданного Группой "Кронштадт" беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" (бортовой номер "03") с образцами управляемого авиационного вооружения в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020". Кубинка, 24.08.2020 (с) bmpd

Первый комплект БЛА "Орион" был передан в опытно-войсковую эксплуатацию в апреле 2020 года.

"Контракт с Минобороны РФ на серийные поставки БЛА "Орион" подписан - детали соглашения разглашать не могу, скажу лишь, что наша машина является единственным крупноразмерным беспилотником отечественной разработки, прошедшим первый этап госиспытаний", - сказал Николай Долженков.

Долженков отметил, что по итогам опытно-войсковой эксплуатации "Ориона" военное ведомство попросило доработать данный БЛА по "ряду дополнительных возможностей". По его словам, до конца 2020 года "Орион" должен получить литеру О1.

БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.

Со стороны bmpd напомним, что создание многоцелевого (разведывательно-ударного) беспилотного летательного аппарата средней высотности и большой продолжительности полета (класса MALE) "Орион" было осуществлено в рамках ОКР "Иноходец" по контракту с Министерством обороны России входящей сейчас в состав АФК "Система" Группой "Кронштадт".

Контракт на создание БАК СД (Беспилотный авиационный комплекс средней дальности) по ОКР "Иноходец" был на конкурсной основе присужден Министерством обороны России 14 октября 2011 года компании "Транзас" (которая затем прошла реорганизацию и получила наименование "Кронштадт", а в 2016 году вошла в состав АФК "Система"), которая предложила проект "Орион" ("Изделие 90"). "Орион" является отчасти российским аналогом американского БЛА General Atomics MQ-1 Predator и имеет схожий облик с американским аппаратом.

"Орион" имеет максимальный взетный вес 1000 кг и массу полезной нагрузки до 200 кг. Длина аппарата 8 м, размах крыла 16 м, продолжительность полета 24 часа. На опытных образцах БЛА установлен двигатель Rotax 914 мощностью 86 кВт (115 л.с.), оснащенный турбокомпрессором для повышения высотности. Двухлопастный винт АВ-115 диаметром 1,9 метра производится компанией "Аэросила". Для серийного производства БЛА компанией "Агат" во взаимодействии с ЦИАМ разрабатывается российский двигатель АПД-110/120.

Летные испытания первого опытного образца БЛА "Орион" (бортовой номер "01") были начаты в мае 2016 года. Летные испытания БЛА осуществляются на летно-испытательной базе компании "Кронштадт", организованной на аэродроме Протасово в Рязанской области. К началу 2020 года были построены несколько опытных образцов БЛА "Орион", проходивших в том числе испытания боевым применением в Сирии. Известно, что в ходе испытаний БЛА минимум два опытных образца были потеряны.

В августе 2019 года на авиасалоне МАКС-2019 генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков заявил, что начато серийное производство БЛА "Орион", и что первый серийный комплекс этих БЛА (наземная станция управления и три аппарата) будет передан Министерству обороны России до конца 2019 года. Фактически первый комплекс был передан Министерству обороны России для опытной эксплуатации в апреле 2020 года.

В октябре 2019 года генеральный конструктор Группы "Кронштадт" Николай Долженков за разработку первого в России БЛА большой продолжительности полета "Орион" был удостоен премии имени Н.В. Огаркова.

В экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020" в Кубинке представлен один из опытных образцов БЛА большой продолжительности полета "Орион" (бортовой номер "03"), с образцами предлагаемого к применению с него управляемого авиационного вооружения. Надпись на сопроводительном плакате гласила, что это "комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион".

В пресс-релизе Группы "Кронштадт" по случаю форума "Армия-2020" говорится, что "23 августа БЛА "Кронштадта" выставлены на аэродроме "Кубинка". Экспозицию компании для Заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова представил Генеральный директор компании Сергей Богатиков.

В частности, вице-премьер высоко оценил модернизированный с учетом опыта применения на полигонах Минобороны комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион".

У БЛА увеличена грузоподъемность, также он перешел в категорию разведывательно-ударных. На "Орион" установлена и прошла апробацию система управления оружием - это высокоточные авиационные средства поражения калибром от 50 кг разработки "Кронштадта" и других отечественных предприятий" .

Один из опытных образцов созданного Группой "Кронштадт" беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" (бортовой номер "03") с образцами управляемого авиационного вооружения в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020". Образцы управляемого вооружения включают малогабаритные корректируемые бомбы КАБ-20 (разработки ФГУП "ЦНИИХМ"), КАБ-50 и УПАБ-50 в различных вариантах (обе собственной разработки АО "Кронштадт"), а также загадочную ракету с надписью на корпусе "Х-50" (ранее индекс Х-50 ассоциировался с оперативно-тактической крылатой ракетой "Изделие 715" разработки МКБ "Радуга"; наиболее вероятно, что индекс "50" в данном случае обозначает просто класса веса в кг). Кубинка, 24.08.2020 (с) bmpd

(c) инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Чистов