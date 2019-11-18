Разбился один из опытных образцов беспилотного летательного аппарата "Орион"

Как сообщило информационное агентство ТАСС, 16 ноября 2019 года беспилотный авиационный комплекс "Орион" потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области. Об этом ТАСС сообщил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.

"Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники. Причины выясняются. Это [беспилотный аппарат] "Орион", - сказал Бубенев.

Потерпевший крушение в поселке Листвянка Рязанской области один из опытных образцов беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" (бортовой номер "05") разработки Группы "Кронштадт", 16.11.2019 (с) rzn.info

По словам Бубенева, проблемы у беспилотника начались еще до посадки. "Погода вряд ли могла повлиять, возможно боковой ветер", - сказал он.

Как сообщила глава Рязанского района Наталья Жуняева, беспилотник упал примерно в 70 м от многоквартирного жилого дома. "Пострадавших нет", - сказала она.

О беспилотнике

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость - до 200 км/ч.

На форуме "Армия-2018" группа "Кронштадт" демонстрировала блок управления вооружением для беспилотника и прототип боеприпаса собственной разработки массой до 50 кг, который может оснащаться различными боевыми частями.

На авиасалоне "МАКС-2019" генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков сказал ТАСС, что беспилотник "Орион" находится в финальной стадии испытаний, Министерство обороны России получит один такой комплекс до конца года.

В свою очередь, рязанский веб-ресурс 62INFO.RU сообщил:

В посёлке Листвянка Рязанского района упал военный беспилотник "Орион". Фото с места происшествия опубликовал в соцсетях очевидец 16 ноября.

По его словам, аппарат рухнул прямо у жилого дома, срубив пополам сосну. БЛА упал на перекрёстке двух тропинок, где часто гуляют люди. Никто не пострадал.

Мужчина утверждает, что подобный случай ранее произошёл в расположенной неподалёку деревне Сальково. Тогда "Орион" якобы упал в огород.

Комментарий bmpd. Судя по фотографиям, в Листвянке потерпел крушение один из опытных образцов БЛА "Орион" с бортовым номером "05".

Напомним, что создание беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" в рамках ОКР "Иноходец" по контракту с Министерством обороны России ведет входящая в состав АФК "Система" Группа "Кронштадт".

Контракт на создание БАК СД (Беспилотный авиационный комплекс средней дальности) по ОКР "Иноходец" был на конкурсной основе присужден Министерством обороны России 14 октября 2011 года компании "Транзас" (которая затем прошла реорганизацию и получила наименование "Кронштадт", а в 2016 году вошла в состав АФК "Система"), которая предложила проект "Орион" (или "изделие 90"). "Орион" является отчасти российским аналогом американского БЛА General Atomics MQ-1 Predator и имеет схожий облик с американским аппаратом.

"Орион" имеет максимальный взетный вес 1000 кг и массу полезной нагрузки до 200 кг. Длина аппарата 8 м, размах крыла 16 м, продолжительность полета 24 часа. На опытных образцах БЛА установлен двигатель Rotax 914 мощностью 86 кВт (115 л.с.), оснащенный турбокомпрессором для повышения высотности. Двухлопастный винт АВ-115 диаметром 1,9 метра производится компанией "Аэросила". Для серийного производства БЛА компанией "Агат" во взаимодействии с ЦИАМ разрабатывается российский двигатель АПД-110/120.

Летные испытания первого опытного образца БЛА "Орион" (бортовой номер "01") были начаты в мае 2016 года. Летные испытания БЛА осуществляются на летно-испытательной базе компании "Кронштадт", организованной на аэродроме Протасово в Рязанской области. К настоящему времени построены несколько опытных образцов БЛА "Орион", проходивших в том числе испытания боевым применением в Сирии..

В августе 2019 года на авиасалоне МАКС-2019 генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков заявил, что начато серийное производство БЛА "Орион", и что первый серийный комплекс этих БЛА (наземная станция управления и от трех до шести аппаратов) будет передан Министерству обороны России до конца 2019 года.

Потерпевший крушение в поселке Листвянка Рязанской области один из опытных образцов беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" (бортовой номер "05") разработки Группы "Кронштадт", 16.11.2019 (с) rzn.info