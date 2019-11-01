Войти
01.11.2019
bmpd.livejournal.com

Премию имени Н. В. Огаркова получил создатель БЛА "Орион"

242
0
0

30 октября 2019 года в Москве состоялась вторая ежегодная конференция "Огарковские чтения", организованная Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Обладателем премии имени Н. В. Огаркова в этом году стал генеральный конструктор Группы "Кронштадт" Николай Долженков, удостоенный награды за разработку первого в России беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион".

Председатель оргкомитета конференции генерал армии Юрий Балуевский вручает премию Огаркова генеральному конструктору Группы "Кронштадт" Николаю Долженкову (с) bmpd

"Мы наградили великого русского конструктора, наследника Александра Яковлева по прямой, олицетворяющего лучшие традиции российской конструкторской мысли, Николай Николаевич был непосредственным руководителем работ по созданию УТС Як-130 и легендарной "Пчелы", и вот теперь "Орион" - совершенно новая разработка, которую невозможно было не отметить. Благодаря "Ориону" Россия вступила в элитный клуб производителей беспилотных летательных комплексов класса MALE", - заявил директор Центра АСТ Руслан Пухов.

Премия имени Н. В. Огаркова (с) bmpd

"Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета. Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности. "Орион" создан по заказу Министерства обороны России.

Первый опытный образец разработанного Группой "Кронштадт" беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" (бортовой номер "01") (с) Группа "Кронштадт"

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Як-130
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Персоны
Балуевский Юрий
Пухов Руслан
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.11.2019
Разработчик беспилотника "Орион" Николай Долженков получил премию Огаркова
31.01.2018
О некоторых авиационных новинках прошлого года
09.01.2018
Россия разрабатывает загадочный беспилотный ударный самолет
11.08.2014
Нужен ли России Договор о РСМД
06.12.2010
Что получат ВВС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.11 01:35
  • 25
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 01.11 00:10
  • 98
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 18:46
  • 7
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 18:44
  • 5
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 18:14
  • 7
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 17:09
  • 5
Сорвали тендер: Россия направит Армении ноту протеста
  • 31.10 17:08
  • 36
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой