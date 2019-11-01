Премию имени Н. В. Огаркова получил создатель БЛА "Орион"

30 октября 2019 года в Москве состоялась вторая ежегодная конференция "Огарковские чтения", организованная Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Обладателем премии имени Н. В. Огаркова в этом году стал генеральный конструктор Группы "Кронштадт" Николай Долженков, удостоенный награды за разработку первого в России беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион".

Председатель оргкомитета конференции генерал армии Юрий Балуевский вручает премию Огаркова генеральному конструктору Группы "Кронштадт" Николаю Долженкову (с) bmpd

"Мы наградили великого русского конструктора, наследника Александра Яковлева по прямой, олицетворяющего лучшие традиции российской конструкторской мысли, Николай Николаевич был непосредственным руководителем работ по созданию УТС Як-130 и легендарной "Пчелы", и вот теперь "Орион" - совершенно новая разработка, которую невозможно было не отметить. Благодаря "Ориону" Россия вступила в элитный клуб производителей беспилотных летательных комплексов класса MALE", - заявил директор Центра АСТ Руслан Пухов.

Премия имени Н. В. Огаркова (с) bmpd

"Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета. Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности. "Орион" создан по заказу Министерства обороны России.

Первый опытный образец разработанного Группой "Кронштадт" беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" (бортовой номер "01") (с) Группа "Кронштадт"