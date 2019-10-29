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29.10.2019
bmpd.livejournal.com

Беспилотные тяжеловесы

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Небезынтересный выпуск программы "Военная приемка" под названием "Беспилотные тяжеловесы", вышедший на телеканале "Звезда" 27 октября 2019 года, и посвященный современным российским программам беспилотных летательных аппаратов, включая "Охотник", "Альтаир", "Орион" и "Корсар".

Один из предсерийных образцов беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" разработки ООО "Группа "Кронштадт" (с) кадр телепередачи "Военная приемка" телеканала "Звезда"

Видео программы (с) телеканал "Звезда" :

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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