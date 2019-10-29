Небезынтересный выпуск программы "Военная приемка" под названием "Беспилотные тяжеловесы", вышедший на телеканале "Звезда" 27 октября 2019 года, и посвященный современным российским программам беспилотных летательных аппаратов, включая "Охотник", "Альтаир", "Орион" и "Корсар".

Один из предсерийных образцов беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" разработки ООО "Группа "Кронштадт" (с) кадр телепередачи "Военная приемка" телеканала "Звезда"

Видео программы (с) телеканал "Звезда" :