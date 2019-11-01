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01.11.2019
bmpd.livejournal.com

Конференция "Огарковские чтения – 2019"

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30 октября 2019 года в Москве состоялась вторая ежегодная конференция "Огарковские чтения", посвященная памяти маршала Советского Союза Николая Васильевича Огаркова - самого яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, предвосхитившего концепцию "революции в военном деле". Организатором выступил Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Блог bmpd представляет вашему вниманию фотоотчет с мероприятия. Видеозаписи выступлений будут в скором времени доступны на Youtube-канале ЦАСТ.

Центр АСТ благодарит партнеров мероприятия - АО "Объединённая двигателестроительная корпорация", АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова", ПАО "Октава" и Некоммерческую организацию "Фонд содействия развитию авиации и комонавтики "Небо отчизны".

Конференция "Огарковские чтения - 2019" (с) bmpd

Вступительное слово директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова (с) bmpd

Председатель оргкомитета конференции генерал армии Юрий Балуевский, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации (2004-2008) (с) bmpd

Дмитрий Адамский (Dima Adamsky), профессор Школы управления, дипломатии и стратегии Лаудера при Междисциплинарном центре в Герцлии (Израиль) выступает с докладом на тему "Влияние идей Маршала Огаркова на современную западную военную мысль" (с) bmpd

Заместитель директора Российского государственного архива научно-технической документации Павел Кюнг выступает с докладом на тему "Научно-техническое развитие СССР: уроки для современной России" (с) bmpd

Генеральный директор НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского" Андрей Дутов комментирует выступление Павла Кюнга (с) bmpd

Независимый военный эксперт Антон Лавров рассказывает об особенностях соверменной войны в городе (с) bmpd

Заместитель генерального директора - руководитель Центра развития робототехники АО "ЦНИИ ЭИСУ", генерал-лейтенант запаса, начальник Главного штаба Сухопутных войск до 2012 года Сергей Скоков выступает с содокладом на тему "Роль крепостей в вооруженных конфликтах" (с) bmpd

Генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Валерий Баранов комментирует доклад Антона Лаврова (с) bmpd

Доцент НИУ "МАИ" Дмитрий Антонов рассказывает о необитаемых подводных аппаратах (с) bmpd

Заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин выступает с докладом на тему "Китайская военная реформа" (с) bmpd

Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения, бывший военный атташе посольства Республики Армения в Китайской Народной Республике Амик Саядян комментирует выступление Василия Кашина (с) bmpd

Начальник конструкторского бюро ПАО "Октава" Алексей Кобозев выступает с презентацией на тему "Современные средства связи для нужд оборонной промышленности" (с) bmpd

С докладом на тему "Диверсификация оборонной промышленности: вызовы и перспективы" выступает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев (с) bmpd

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко рассказыавет о роль военно-технического сотрудничества в сохранении российского оборонно-промышленного комплекса (с) bmpd

Участники и гости конференции "Огарковские чтения - 2019" (с) bmpd

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ОДК УК
Октава ПАО
Персоны
Балуевский Юрий
Дутов Андрей
Макиенко Константин
Пухов Руслан
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