Министерство обороны России получило первый беспилотный комплекс "Орион"

Как сообщило 20 апреля 2020 года информационное агентство ТАСС, Группа "Кронштадт" и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион" в составе трех машин. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор "Кронштадта" Николай Долженков.

Один из предсерийных образцов беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Орион" разработки ООО "Группа "Кронштадт" (с) кадр телепередачи "Военная приемка" телеканала "Звезда"

"Акт технической приемки и передачи комплекса подписан. Остались финансовые нюансы, которые нужно дооформить с тем, чтобы контракт был де-юре закрыт. Технически все решено и проверено: самолеты облетаны, комплектация проверена", - сообщил Долженков.

Он отметил, что подписание акта приемки "Ориона" является важным событием для страны. "Это [произошло], кстати, впервые в России с комплексом такой размерности", - подчеркнул конструктор.

По словам Долженкова, сейчас должен быть этап опытной эксплуатации комплекса. "У заказчика появились дополнительные пожелания, которых не было изначально, поэтому мы возьмем его обратно и доработаем комплекс по дополнительному заданию заказчика", - уточнил он.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 тонна, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость - до 200 км/ч.

На авиасалоне МАКС-2019 Долженков сообщал ТАСС, что беспилотник находится в финальной стадии испытаний, передать военному ведомству первый комплекс планировалось до конца 2019 года.