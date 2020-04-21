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ТАСС

Минобороны подписало акт приемки первого беспилотного комплекса "Орион"

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Беспилотник "Орион"
Беспилотник "Орион".
Источник изображения: mk.ru

Максимальная продолжительность полета комплекса со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость - до 200 км/ч

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Группа "Кронштадт" и Минобороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион" в составе трех машин. Об этом в понедельник ТАСС сообщил генеральный конструктор "Кронштадта" Николай Долженков.

"Акт технической приемки и передачи комплекса подписан. Остались финансовые нюансы, которые нужно дооформить с тем, чтобы контракт был де-юре закрыт. Технически все решено и проверено: самолеты облетаны, комплектация проверена", - сообщил Долженков.

Он отметил, что подписание акта приемки "Ориона" является важным событием для страны. "Это [произошло], кстати, впервые в России с комплексом такой размерности", - подчеркнул конструктор.

По словам Долженкова, сейчас должен быть этап опытной эксплуатации комплекса. "У заказчика появились дополнительные пожелания, которых не было изначально, поэтому мы возьмем его обратно и доработаем комплекс по дополнительному заданию заказчика", - уточнил он.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 тонна, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. Его "потолок" достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость - до 200 км/ч.

На авиасалоне МАКС-2019 Долженков сообщал ТАСС, что беспилотник находится в финальной стадии испытаний, передать военному ведомству первый комплекс планировалось до конца 2019 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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