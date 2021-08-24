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Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на форуме «Армия-2021»

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В период с 22 по 28 августа 2021 года АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член "СоюзМаш России") принимает участие в проходящем в Кубинке седьмом Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021". В ходе мероприятия будет работать демонстрационный центр Корпорации, в котором представлены образцы продукции военного назначения, разработанные головным предприятием КТРВ, а также входящими в его состав структурами, включая ГосМКБ "Радуга", ГосМКБ "Вымпел", ГНПП "Регион", ВПК "НПО машиностроения", Концерн "МПО - Гидроприбор", Концерн "Гранит-Электрон", сообщает пресс-служба КТРВ.

Демонстрационный центр Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" (с) bmpd

В исторической части экспозиции размещены тактические крылатые ракеты и ракетные системы, созданные в разные годы на предприятиях, ныне входящих в состав Корпорации, а также уникальные образцы морского подводного оружия.

Управляемая планирующая авиационная бомба модульного типа (с) bmpd

Межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета малой дальности модульного построения Х-МД-Э (с) bmpd

Индивидуальный буксировщик пловца "Коралл" (с) bmpd

Автономный носитель гидрофизической аппаратуры переменной плавучести АНГАПП (с) bmpd

Антиторпеда из состава малогабаритного противолодочного комплекса МПТК "Пакет-Э/НК" (с) bmpd

В отдельной зоне демонстрационного центра представлена продукция гражданского и двойного назначения: изделия для космической отрасли, авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности, служб ЖКХ.

Интегрированный комплекс бортового оборудования ИКБО-10.1 (с) bmpd

Гидроакустическая станция обнаружения малоразмерных подводных объектов "Маяк-2014", предназначенная для обнаружения и сопровождения подводных объектов, создания протяженных зон контроля и охраны акваторий, выдачи сигналов тревоги и формуляров обнаруженных целей (с) bmpd

Автономный источник питания АИП-30, предназначенный для использования в качестве энергоустановки на объектах различного назначения, в том числе на беспилотных летательных аппаратах (с) bmpd

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
Koral РЭБ
Компании
Вымпел МКБ
Гранит-Электрон
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Радуга ГосМКБ
Регион ГНПП
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Медицина
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