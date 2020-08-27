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Беспилотный летательный аппарат «Гром» в экспозиции форума «Армия-2020»

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Группа "Кронштадт" на проходящем в Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые представила полноразмерный макет разрабатываемого скоростного ударного беспилотного летательного аппарата "Гром", который создается в соответствии с популярной сейчас концепцией "верного ведомого" ("Loyal Wingman") - беспилотного летательного аппарата, предназначенного для взаимодействия с пилотируемыми боевыми самолетами и под управлением последних.

Полноразмерный макет разрабатываемого Группой "Кронштадт" скоростного ударного беспилотного летательного аппарата "Гром" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020". Кубинка, 24.08.2020 (с) bmpd

Внешне представленный макет БЛА "Гром" похож на первый американский аппарат этой концепции - начавший летные испытания в 2019 году БЛА XQ-58 Valkyrie компании Kratos Defense & Security Solutions, который будет выступать одним из претендентов в конкурсе ВВС США на "верного ведомого" по программе Skyborg, хотя "Гром" несколько крупнее по размерам.

Следует отметить, что, согласно пресс-релизу самой Группы "Кронштадт", назначением БЛА "Гром" является поражение наземных целей: "Это беспилотный штурмовик, который может применять авиационные средства поражения в условиях интенсивного боевого столкновения. Скорость и стелс-технология позволяют ему преодолеть противовоздушную оборону и нанести удар по наземным и надводным укрепленным и бронированным целям. Беспилотник "Гром" применяется в качестве "ведомого" в передовом эшелоне смешанных пилотируемо-беспилотных ударных авиационных групп. Это позволит сохранить жизни пилотов при преодолении зоны ПВО. Этот БЛА может быть вооружен ракетами класса воздух-земля и корректируемыми авиабомбами калибром от 100 до 500 кг".

Образцы управляемого авиационного вооружения класса "воздух - поверхность", демонстрируемые с полноразмерным макетом разрабатываемого Группой "Кронштадт" скоростного ударного беспилотного летательного аппарата "Гром" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020" - управляемая ракета Х-38МЛЭ, корректируемые авиационные бомбы КАБ-500С-Э и КАБ-250ЛГЭ и новая авиационная управляемая ракета "Изделие 85" (все разработки АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"). Кубинка, 24.08.2020 (с) bmpd

Полноразмерный макет разрабатываемого Группой "Кронштадт" скоростного ударного беспилотного летательного аппарата "Гром" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020". Кубинка, 24.08.2020 (с) А.В. Карпенко / bastion-karpenko.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
КАБ-250
КАБ-500
Х-38
Компании
Kratos Defense
Корпорация ТРВ
Кронштадт
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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