Форум «Армия-2021»: начало

Оригинал взят у коллеги saidpvo в Армия-2021. Начало

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в Конгрессно-выставочном комплексе "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Мы обратим ваше внимание на некоторые новинки и выставочные образцы, о которых позже расскажем подробнее.

1. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представляет станцию обнаружения целей из состава противоракетного ЗРК "Абакан" [и ЗРС С-500 - bmpd] - РЛС 98Л6Е

2. совместно с ПУ 51П6Е2

3. Впервые также будет показана СОЦ 9С38Э из состава ЗРК средней дальности "Викинг"

4. Расширенный вариант боевых средств ЗРК "Викинг" с возможностями нестратегической ПРО за счет ПУ 9А383Э

5. Концерн ВКО в этом году представляет два варианта самоходного ЗРК ближнего действия "Сосна" - на гусеничном шасси МТ-ЛБ и колесном шасси БТР-82А.

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8. КБ Приборостроения представляет на выставке модернизированный ЗРПК "Панцирь-С1М", ориентированный на иностранных заказчиков. Обратите внимание на новую МФРЛС и тяжелое шасси "Торнадо".

9. Боевая машина ЗРК "Гибка-С" и ПЗРК "Верба" от коломенского КБ Машиностроения

10. ПТРК "Корнет-Д" на шасси "Тайфун-К 4х4"

11. Компания "Ремдизель" сделала упор на развитии автомобилей семейства "Тайфун-ВДВ", презентация всех новинок будет в день открытия Форума.

12. "Тайфун-К 4х4" и Т-14 "Армата"

13. Десантируемый "Тайфун-ВДВ" с парашютными системами от Технодинамики

14. Беспилотные ЛА от "Кронштадта" - Сириус

15. Гелиос и Гром. Интересные под ними боеприпасы, позже покажем.

16. и "Орион-Э"

17. А это, видимо, ударный вариант БЛА "Форпост" от АО "УЗГА"

18. Также на специальной "президентской площадке" можно увидеть Т-14 "Армата"

19. Т-90МС "Прорыв"

20. БМПТ-72

21. и ударный робот "Уран-9"

22. Боги войны - САУ 2С19 "Мста-С" и 2С7М "Малка"

23. На "арктической площадке" соседствуют два ЗРК - "Панцирь-СА" и "Тор-М2ДТ"

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25. Огромное количество бронированных и специальных автомобилей на площадке "ВПК"

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28. Машина расчета минометчиков

29. Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЕ"

30. У павильона "Рособоронэкспорта" тоже много интересного

31. Если я правильно понимаю, то это комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин"

32. Комплекс РЭБ "Красуха-4" от "КРЭТ"

33. Белорусский БТР "Волот-В2"

34. У боевых вертолетов, в частности у Ми-28Н, можно будет увидеть "голый" Вихрь-1 (без ТПК)

Продолжение следует!

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