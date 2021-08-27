Разработчик РЛС рассказал, что Россия следит за американскими F-35 с помощью радиволн особой длины

КУБИНКА (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Российские загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер" отслеживают малозаметные истребители F-35 производства США и другие самолеты-"стелс" за счет волн определенной длины, рассказал в интервью РИА Новости на форуме "Армия-2021" гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.

"Соответственно, зная из открытых источников, где базируются F-35, и зная, что они совершали вылеты, мы можем наверняка утверждать, что мы их видели и сопровождали", - добавил он.

Аношко пояснил, что загоризонтная станция работает в диапазоне так называемых коротких волн, хотя их длина составляет от десятков до сотни метров. В этом случае эффект, достигаемый за счет использования радиопоглащающих покрытий и формы самого самолета, уже перестают работать.

"Соответственно, для загоризонтной станции применение технологии "стелс" не является препятствием для обнаружения", - заметил специалист.

По словам Аношко, технология "стелс" предполагает уменьшение вероятности обнаружения летательного аппарата в определенном диапазоне длин волн, и как правило она ориентирована на диапазон длин волн, в котором работают бортовые радиолокационные станции других самолетов и радары зенитных ракетных комплексов.

Бортовые РЛС современных боевых самолетов в основном работают в диапазоне волн длиной в несколько сантиметров.

В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.

Счетная палата также докладывала конгрессу о проблемах с истребителями пятого поколения: модернизация F-35 до версии Block IV обойдется бюджету страны еще почти в два миллиарда долларов. Стоимость программы по разработке самолета составила на сегодняшний день почти 400 миллиардов долларов.