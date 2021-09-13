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Lenta.ru

Lockheed Martin показала карту 13 авиабаз с 450 истребителями F-35 в Европе

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Источник изображения: Фото: Airman 1st Class Jessi Monte / Reuters

В текущем столетии в Европе планируется развертывание 13 постоянных авиабаз с 450 истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, следует из презентации американской корпорации Lockheed Martin, представленной на 27-й международной выставке MSPO 2021. Соответствующий слайд в Twitter опубликовал пользователь @Maciej_Szopa.


Согласно карте, показанной на презентации, в Великобритании, Нидерландах, Италии, Норвегии, Бельгии и Польше будет по две авиабазы с такими истребителями, тогда как в Дании — одна. Четыре из 13 объектов уже введены в эксплуатацию. Сроки начала полноценной работы других восьми авиабаз установлены. Окончательное решение по 13-му объекту (близ польского города Свидвин) еще не принято.

На одной из указанных баз (Лейкенхит в Великобритании) размещаются истребители F-35A Lightning II Военно-воздушных сил (ВВС) США.

В августе заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II могут обнаруживаться российскими радарами. В том же месяце гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сказал, что российская загоризонтная станция «Контейнер» работает в диапазоне коротких волн (длиной от десятков до сотни метров), где стелс-эффект перестает работать.


Иван Потапов

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Бельгия
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Продукция
29Б6 Контейнер
F-22
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Алмаз-Антей
РТИ им. Минца
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