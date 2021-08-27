Российский разработчик раскрыл способ обнаружения американских F-35

Российская загоризонтная станция «Контейнер» работает в диапазоне коротких волн (длиной от десятков до сотни метров), где стелс-эффект, обеспечиваемый использованием самолетами, вроде американского F-35 Lightning II, радиопоглощающих покрытий и формы, перестает работать, рассказал РИА Новости гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

По его словам, «задача для загоризонтных станций по идентификации типов воздушных целей не стоит». «Задача в том, чтобы за горизонтом, на расстоянии до трех тысяч километров от позиции станции, обнаружить изменение интенсивности применения авиации», — сказал разработчик.

Гендиректор раскрыл способ обнаружения стелс-самолетов. «Соответственно, зная из открытых источников, где базируются F-35, и зная, что они совершали вылеты, мы можем наверняка утверждать, что мы их видели и сопровождали», — отметил специалист.

Аношко исключил возможность американских малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit совершить прорыв российской противовоздушной обороны (ПВО). «Вероятность прямого прорыва этими самолетами нашей системы противовоздушной обороны практически нулевая. Какие-то другие средства должны сделать для них зону прорыва, и тогда это станет возможным», — отметил разработчик.

По его словам, «сегодня там, где дислоцируются B-2B, а это далеко за нашей территорией, мы их обнаруживаем с помощью загоризонтных станций еще на маршруте полета».

В августе заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов заявил, что стелс-самолеты, вроде американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, могут обнаруживаться российскими радарами.

В декабре компания «РТИ системы» сообщила, что за последние 12 месяцев средствами радиолокационной станции загоризонтного обнаружения «Контейнер», расположенной в Мордовии, были зафиксированы «полеты малозаметных истребителей стран НАТО».

Иван Потапов