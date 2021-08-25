Войти
Lenta.ru

В России заявили об обнаружении F-22 и F-35

787
0
+1
Источник изображения: Фото: Kippun Sumner / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II могут обнаруживаться российскими радарами, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор, заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

«Незаметных целей для нас вообще на сегодняшний день нет. Пилотируемая авиация в любом ее исполнении, будь то stealth-самолеты или обычные, типа F-15, F-16, все они отлично наблюдаются нашими локаторами, наши зенитные комплексы обеспечивают уверенную защиту от них», — сказал специалист.

По его словам, «несмотря на некоторое снижение зон обнаружения F-22 и F-35, обеспечивается эффективная работа по ним радиолокаторов наших современных комплексов».

Генконструктор добавил, что смысл stealth-технологий заключается «в том, чтобы в условиях помех уменьшить зоны обнаружения этих самолетов и, соответственно, зоны их поражения». Заместитель гендиректора отметил, что «снижение потенциальных зон поражения компенсируется повышением энергопотенциала и помехозащищенности наших современных комплексов».

В декабре 2020 года компания «РТИ» сообщила, что за последние 12 месяцев средствами радиолокационной станции загоризонтного обнаружения «Контейнер», расположенной в Мордовии, были обнаружены «полеты малозаметных истребителей стран НАТО».


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
29Б6 Контейнер
F-15
F-16
F-22
F-35
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.03.2020
Почему американским F-22, тем более F-35 далеко до Су-57
10.11.2015
С-300 в Сирии — худший кошмар американцев ("The National Interest", США)
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
14.10.2013
Поколение "5 минус"
24.06.2013
Русские крылья над Ле Бурже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:49
  • 1
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин