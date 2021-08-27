Юрий Аношко: российские РЛС видят все самолеты, находящиеся в воздухе

Вдоль границ России в рамках системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) создано сплошное радиолокационное поле, позволяющее следить за баллистическими целями. Ведутся работы по созданию сплошного поля с применением загоризонтных станций. В Вооруженных силах РФ уделяют особое внимание развитию средств слежения за воздушной и космической обстановкой с учетом развиваемых в НАТО концепций многосферных операций и массированного воздушного удара. Генеральный директор Концерна "РТИ системы" Юрий Аношко на форуме "Армия-2021" рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову о текущих возможностях российской СПРН, ближайших направлениях ее развития, модернизации станций системы до уровня "Яхромы", об эффекте от применения США технологий "стелс", а также об ограничениях на искусственный интеллект в РЛС, следящих за космосом, и нюансах работы с космическим мусором.

– Какими возможностями обладает российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН)? Пуски каких баллистических ракет мы способны отследить, а каких – нет, способна ли система обнаруживать гиперзвуковые аппараты?

– Фактически, станции СПРН России видят любую цель, находящуюся над горизонтом. Речь в том числе идет об аэродинамических объектах, например, самолетах, а также о гиперзвуковых аппаратах. Вопрос в том, какого размера цель, и на какой дальности нам необходимо ее сопровождать.

– И на какой максимальной дальности мы сейчас способны обнаруживать ракеты или другие объекты?

– Сегодня мы радиолокационными станциями, входящими в состав СПРН, видим космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите. Это высота над поверхностью Земли более 30 тысяч километров.

– Ранее Минобороны России заявляло о планах создать сплошное радиолокационное поле не только по баллистическим целям, но и по аэродинамическим целям. Речь шла о станциях "Контейнер", первая из которых была поставлена на боевое дежурство в Мордовии. Сколько потребуется таких станций? В каких регионах их планируется поставить и в какие сроки?

– Если станции СПРН видят цели, которые находятся выше уровня радиогоризонта, то РЛС "Контейнер" как раз способны заглянуть за радиогоризонт за счет того, что используют волны декаметровой длины, которые переотражаются от ионосферы. Сколько таких станций потребуется – это вопрос к Минобороны, которое заказывает необходимое количество, мы такими оценками не занимаемся. Как я себе представляю, эти станции должны быть развернуты вдоль нашей границы и перекрывать соответствующие пространство.

– Кроме "Контейнера" в Мордовии еще какие-то работы сейчас ведутся?

– Да, министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций "Контейнер".

– Ранее заявлялось, что по итогам года эксплуатации станция "Контейнер" в Мордовии подтвердила свои качества. В частности, она показала способность обнаруживать самолеты НАТО, выполненные по технологии "стелс". О каких самолетах идет речь? При каких обстоятельствах их удалось засечь?

– Технология "стелс" предполагает уменьшение вероятности обнаружения данного объекты в определенном диапазоне длин волн. И как правило технологии "стелс" ориентированы на диапазон длин волн, в котором работают радиолокаторы, обнаруживающие такие цели. В частности, это бортовые радиолокационные станции других самолетов, радары зенитных ракетных комплексов и так далее. Загоризонтная станция работает в совершенно другом диапазоне длин волн, так называемых коротких волн, хотя их длина от десятков до сотни метров. В этом случае эффект, достигаемый за счет использования радиопоглащающих покрытий и формы самого самолета, уже перестает работать. Соответственно для загоризонтной станции применение технологии "стелс" не является препятствием для обнаружения.

– А определить тип цели с помощью загоризонтных станций можно? Можно ли сказать, что это летел именно F-35?

– Задача для загоризонтных станций по идентификации типов воздушных целей не стоит. Задача в том, чтобы за горизонтом, на расстоянии до трех тысяч километров от позиции станции, обнаружить изменение интенсивности применения авиации. То есть на фоне трафика рейсовых самолетов увидеть появление чего-либо нестандартного, такого как применение специальной авиации. Интерес заключается в том, чтобы вскрыть сам факт нештатного развития обстановки в воздухе.

– То есть точность у нее невысокая, координаты по ней определить не получится?

– Местоположение объекта определить можно.

– А сколько переотражений сигнала происходит на максимальную дальность работы станции?

– Работаем на одном скачке.

– Вы говорите, что невозможно определить тип цели, тогда как можно утверждать, что "Контейнер" в Мордовии засекал иностранные самолеты "стелс"?

– Очень просто. Мы просто за счет длин радиволн, с которыми работает "Контейнер", видим вообще все самолеты, которые находятся в воздухе. Соответственно, зная из открытых источников, где базируются F-35, и зная, что они совершали вылеты, мы можем наверняка утверждать, что мы их видели и сопровождали.

– Насколько вообще, по вашему мнению, эффективна технология "стелс"?

– Зависит от того, чего я хочу добиться, применяя эту технологию. Если я ее буду использовать в каких-то странах, которые располагают определенными классами РЛС в системе ПВО, включая бортовые РЛС истребителей из состава дежурных сил ПВО, то для прорыва этой системы технология "стелс" может быть достаточно эффективна.

– Если гипотетически предположить, что США против нас пригнали свои B2, мы их будем видеть?

– Вероятность прямого прорыва этими самолетами нашей системы противовоздушной обороны практически нулевая. Какие-то другие средства должны сделать для них зону прорыва, и тогда это станет возможным. Но сами по себе эти самолеты, кроме эффекта психологического давления, на мой взгляд, против нас бесполезны как средства воздушного нападения.

– Ну хорошо, хотя бы дальность их обнаружения уменьшается за счет технологии снижения радиолокационной заметности?

– Сегодня там, где дислоцируются B-2B, а это далеко за нашей территорией, мы их обнаруживаем с помощью загоризонтных станций еще на маршруте полета. Независимо от технологии "стелс".

– Работы по созданию радиофотонного радара продолжаются?

– Работы продолжаются, мы наращиваем свои компетенции в этом вопросе. Более того, мы создаем один из центров компетенций по развитию радиофотоники. Причем будем ее развивать не в чисто теоретическом плане, а в прикладном – с точки зрения реализации этих технологий во вновь создаваемых локаторах.

– Ранее заявлялось о строительстве новых станций СПРН "Яхрома" в Крыму и на Дальнем Востоке. Это дальнейшая модернизация станций "Воронеж"?

– Да, это очередной шаг в развитии РЛС ряда "Воронеж". Эти станции будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью. Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС (этапы жизненного цикла РЛС).

– По той же схеме будут модернизироваться все остальные станции СПРН?

– Да, конечно, все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня.

– А к какому году будет построена "Яхрома" в Крыму?

– Это вам лучше обратиться к госзаказчику.

– Планируется ли в новых станциях системы СПРН применять элементы искусственного интеллекта, чтобы, например, обеспечить их функционирование без участия человека?

– Все зависит от того, что мы понимаем под искусственным интеллектом (ИИ). На самом деле, это всего лишь математические и логические методы обработки информации. Они требуются, когда информации становится все больше и больше. Естественно, такие методы используются при обработке радиолокационной информации, в управлении станцией, в диагностике ее состояния. Другой вопрос, принимает ли ИИ решения. В данном случае, конечно, об этом речи не идет и не может идти. Потому что информация, которую станции СПРН выдают, должна оцениваться человеком на достоверность. В противном случае мы можем получить ситуацию, что в результате технического или программного сбоя будет принято ошибочное решение о ракетном нападении, которое может привести к необратимым последствиям.

– Позволит ли уровень автоматизации "Яхромы" сократить боевой расчет?

– Конечно, автоматизация предполагает сокращение числа людей, которые участвуют в эксплуатации станции. Боевой расчет "Яхромы" будет меньше, чем на "Воронежах".

– На сегодняшний день остро стоит проблема космического мусора, который, в частности, может угрожать столкновением действующим космическим аппаратам российской группировки. Задействованы ли станции СПРН в отслеживании обломков и объектов космического мусора? Передаются ли эти данные Роскосмосу?

– Все РЛС СПРН непрерывно наблюдают космическую обстановку. Как я сказал, РЛС контролируют все над радиогоризонтом. Мы видим космические аппараты, которые функционируют на своих орбитах, разгонные блоки, различные объекты выведения, кроме того – и элементы разрушенных космических объектов. Информация о них систематизируется в каталоге космических объектов, который используется, в том числе, и для исключения опасных ситуаций в космосе.

– Насколько мелкие объекты можно увидеть?

– Дело в том, что мы не можем измерить объект, который мы сейчас видим – мы не можем подлететь к нему с линейкой. Мы видим космические объекты с определенной эффективной площадью рассеяния. В зависимости от ракурса подсветки, от того как он освещен солнцем или подсвечен нашим радиолокатором, мы можем наблюдать самые разные объекты.

– То есть радиолокационное излучение от Солнца, отраженное объектом в сторону приемника станции СПРН, также позволяет видеть космические объекты, что называется, в пассивном режиме?

– Да, реализуема и такая ситуация.

– У американцев есть командование NORAD. Они регулярно наблюдают наши космические аппараты и распространяют параметры их орбиты. Их спутники мы станциями системы СПРН также отслеживаем?

– Наблюдаются все объекты, которые находятся над радиогоризонтом, в том числе космические объекты.

– Планируется ли модернизировать подмосковную станцию ПРО "Дон-2Н"? В каких направлениях может вестись ее модернизация?

– Мы как раз недавно закончили модернизацию этой станции, сейчас она проходит испытания. В результате этих работ изменились функциональные возможности "Дон-2Н". Причем она не только изменила свои количественные характеристики, но и качественные. Конкретные значения я, по понятным причинам, озвучить не могу.

– Расскажите подробнее о комплексе "Элик".

– Это комплекс бортовой многочастотной радиолокации. С помощью этого комплекса, к примеру, в ходе испытаний была обнаружена взлетно-посадочная полоса времен Великой Отечественной войны, полностью занесенная слоем земли в 10 сантиметров. Там была металлическая сетка, которая тогда использовалась для полевых аэродромов, про нее забыли, и она заросла культурным слоем, а "Элик" ее обнаружил.

– Для каких целей можно использовать комплекс?

– Его можно использовать для контроля трубопроводов, которые могут быть обвалованы или заглублены, для контроля любых других сооружений, которые могут находиться на некоторой глубине, допустим, газопроводы, нефтепроводы. Длины волн, которые использует "Элик", – 3 сантиметра, 23 сантиметра и 73 сантиметра.

– Какая у него максимальная проникающая способность в землю?

– Таких оценок пока не проводили.

– На какие летательные аппараты устанавливается "Элик"?

– Пока это испытательный комплекс. Ни на какие конкретные самолеты он не ставится, мы проводим с ним эксперименты. Монтируем на бесплотники, на вертолеты, другие воздушные судна и отрабатываем его программно-алгоритмическое обеспечение.

– Какие еще перспективные задачи стоят сегодня перед концерном?

– Мы по заказу РАН создаем локатор для гелиогеофизического исследования обстановки.

– И что он даст?

– Это будет исследовательский локатор, который будет использоваться в мирных целях в интересах РАН. В том числе он позволит изучать солнечную активность, а также ее влияние на ионосферу Земли, даст другие сопутствующие результаты.