Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Модернизация американских автомагистралей «от фортов до портов» на пути в Европу

186
0
0
Модернизация американских автомагистралей «от фортов до портов» на пути в Европу
Модернизация американских автомагистралей «от фортов до портов» на пути в Европу.
Источник изображения: belvpo.com

Модернизация участка государственной автомагистрали, которая соединит ряд военных баз между Техасом и Джорджией, вошла в законопроект США об инфраструктуре на 1 триллион долларов. Данный законодательный акт принят Сенатом страны в начале августа и предусматривает продление шоссе для соединения 12 военных баз, размещенных в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Джорджия. Американские политики окрестили этот проект как магистраль «от фортов до портов». Ожидается, что это облегчит доступ к базам, расположенным в наиболее изолированных районах юга страны, в том числе перемещение на запад, например, в Форт-Блисс штата Техас, и на восток в Форт-Стюарт штата Джорджия, и что самое важное в порты Саванны. Все это отображено на карте предложенного маршрута.



Речь идет о совершенствовании инфраструктуры, предназначенной для перемещения американских войск и военной техники с континентальной части к портам на побережье США и, очевидно, далее в Европу – в Польшу и страны Балтии.

Часть военных объектов и порты, включенные в законопроект США об инфраструктуре, были задействованы в маневрах «Defender Europe 20» для переброски 20 тыс. американских войск и 13 тыс. единиц военной техники через океан в Европу.



Так, транспортировка военной техники и снаряжения с территории США осуществлялась через Атлантику из портов: Чарльстон, штат Южная Каролина; Саванна, штат Джорджия; Бомонт и Порт-Артур, штат Техас. В Европе грузы принимались в морских портах: Антверпен, Бельгия; Флиссинген, Нидерланды; Бремерхафен, Германия и Палдиски, Эстония. Основная цель учений была выяснить, можно ли будет в случае кризиса осуществить перемещение войск с континентальной части США на восточный фланг НАТО, а законопроект по модернизации дорожной инфраструктуры появился после анализа итогов учений «Defender Europe».

Сегодня мы видим, что Вашингтон наращивает усилия по модернизации и осваиванию транспортной инфраструктуры как в Соединенных штатах, так и в Европе. Несомненно, за этим последует рост интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС НАТО и силового давления на Беларусь и Россию.

В то время когда Союзное государство не стремиться к конфронтации, военная активность Вашингтона и его союзников только повышает угрозы безопасности в европейском регионе.

Сергей Острына

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Бельгия
Германия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Эстония
ЮАР
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
08.10.2020
Войска США и НАТО в Восточной Европе: лучшая оборона – это наступление
10.02.2020
Зачем Россия и НАТО срочно пополняют оружейные арсеналы
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
16.05.2018
НАТО отрабатывает наступление на Восток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?