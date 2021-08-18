Модернизация американских автомагистралей «от фортов до портов» на пути в Европу.

Модернизация участка государственной автомагистрали, которая соединит ряд военных баз между Техасом и Джорджией, вошла в законопроект США об инфраструктуре на 1 триллион долларов. Данный законодательный акт принят Сенатом страны в начале августа и предусматривает продление шоссе для соединения 12 военных баз, размещенных в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Джорджия. Американские политики окрестили этот проект как магистраль «от фортов до портов». Ожидается, что это облегчит доступ к базам, расположенным в наиболее изолированных районах юга страны, в том числе перемещение на запад, например, в Форт-Блисс штата Техас, и на восток в Форт-Стюарт штата Джорджия, и что самое важное в порты Саванны. Все это отображено на карте предложенного маршрута.

Речь идет о совершенствовании инфраструктуры, предназначенной для перемещения американских войск и военной техники с континентальной части к портам на побережье США и, очевидно, далее в Европу – в Польшу и страны Балтии.

Часть военных объектов и порты, включенные в законопроект США об инфраструктуре, были задействованы в маневрах «Defender Europe 20» для переброски 20 тыс. американских войск и 13 тыс. единиц военной техники через океан в Европу.

Так, транспортировка военной техники и снаряжения с территории США осуществлялась через Атлантику из портов: Чарльстон, штат Южная Каролина; Саванна, штат Джорджия; Бомонт и Порт-Артур, штат Техас. В Европе грузы принимались в морских портах: Антверпен, Бельгия; Флиссинген, Нидерланды; Бремерхафен, Германия и Палдиски, Эстония. Основная цель учений была выяснить, можно ли будет в случае кризиса осуществить перемещение войск с континентальной части США на восточный фланг НАТО, а законопроект по модернизации дорожной инфраструктуры появился после анализа итогов учений «Defender Europe».

Сегодня мы видим, что Вашингтон наращивает усилия по модернизации и осваиванию транспортной инфраструктуры как в Соединенных штатах, так и в Европе. Несомненно, за этим последует рост интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС НАТО и силового давления на Беларусь и Россию.

В то время когда Союзное государство не стремиться к конфронтации, военная активность Вашингтона и его союзников только повышает угрозы безопасности в европейском регионе.

Сергей Острына