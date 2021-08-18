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ЦАМТО

Завод точной электромеханики Республики Беларусь создает перспективные авиационные средства поражения для БЛА

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Бусел М50
Беспилотный летательный аппарат "Бусел М50" разработки республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук (НАН) Белоруссии, в экспозиции выставки MILEX-2017. Минск, 20.05.2017.
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 17 августа. Одним из важнейших перспективных направлений деятельности производственного унитарного предприятия "Завод точной электромеханики" (Республика Беларусь) является создание авиационных средств поражения для БЛА.

В рамках развития данного направления деятельности специалистами завода в инициативном порядке разрабатываются для БЛА малогабаритная управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-08 и корректируемая авиационная бомба КАБ-05.

Особенностью этих средств поражения является их малая масса, относительная простата конструкции в сочетании с высокими аэродинамическими характеристиками.

Данные разработки предприятия вызвали большой интерес у профильных специалистов в ходе проведения минского оружейного выставочного форума MILEX-2021.

Малогабаритная управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-08 предназначена для поражения живой силы, автомобильной, бронированной техники, пусковых установок ракет, элементов системы ПВО и пунктов управления, а также других элементов военной и промышленной инфраструктуры противника.

В изделии предусмотрена комбинированная система управления, позволяющая управлять оружием в инерциальном режиме и с использованием спутниковой навигации.

УПАБ-08 имеет двухмодульный тип боевой части, состоящей из кумулятивно-осколочной и осколочно-фугасной составляющих. Бомба оснащена контактным взрывателем. Максимальные высоты боевого применения зависят от "потолка" БЛА-носителя оружия.

Тактико-технические характеристики УПАБ-08: масса – 8 кг, длина – 980 мм, размах крыла – 460 мм, масса боевой части УПАБ-08 – кумулятивно-осколочная – 2,5 кг, осколочно-фугасная – 2 кг, минимальная высота применения – 500 м, круговое вероятное отклонение – <10 м, максимальная дальность полета – до 18 км, толщина пробиваемой брони – до 150 мм. Эффективный радиус осколочного поражения по незащищенной живой силе составляет до 20 м.

Малогабаритная корректируемая авиационная бомба КАБ-05 предназначена для поражения живой силы, автомобильной, бронированной техники, пусковых установок ракет, элементов системы ПВО и пунктов управления, а также других элементов военной и промышленной инфраструктуры противника.

Управление КАБ-05 осуществляется также посредством комбинированной системы, сочетающей в себе инерциальный режим и использование спутниковой навигации. Бомба оснащена кумулятивно-осколочной боевой частью и контактным взрывателем. Максимальные высоты боевого применения также зависят от предельных высотных характеристик применяющего оружие беспилотника.

Тактико-технические характеристики КАБ-05: масса – 5 кг, длина – 830 мм, размах крыла – 260 мм, масса боевой части – 2,5 кг, минимальная высота применения – 500 м, круговое вероятное отклонение – <10 м, максимальная дальность полета – до 15 км, толщина пробиваемой брони – до 150 мм. Эффективный радиус осколочного поражения по незащищенной живой силе составляет до 15 м.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Страны
Белоруссия
Проекты
БПЛА
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