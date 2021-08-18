Завод точной электромеханики Республики Беларусь создает перспективные авиационные средства поражения для БЛА

ЦАМТО, 17 августа. Одним из важнейших перспективных направлений деятельности производственного унитарного предприятия "Завод точной электромеханики" (Республика Беларусь) является создание авиационных средств поражения для БЛА.

В рамках развития данного направления деятельности специалистами завода в инициативном порядке разрабатываются для БЛА малогабаритная управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-08 и корректируемая авиационная бомба КАБ-05.

Особенностью этих средств поражения является их малая масса, относительная простата конструкции в сочетании с высокими аэродинамическими характеристиками.

Данные разработки предприятия вызвали большой интерес у профильных специалистов в ходе проведения минского оружейного выставочного форума MILEX-2021.

Малогабаритная управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-08 предназначена для поражения живой силы, автомобильной, бронированной техники, пусковых установок ракет, элементов системы ПВО и пунктов управления, а также других элементов военной и промышленной инфраструктуры противника.

В изделии предусмотрена комбинированная система управления, позволяющая управлять оружием в инерциальном режиме и с использованием спутниковой навигации.

УПАБ-08 имеет двухмодульный тип боевой части, состоящей из кумулятивно-осколочной и осколочно-фугасной составляющих. Бомба оснащена контактным взрывателем. Максимальные высоты боевого применения зависят от "потолка" БЛА-носителя оружия.

Тактико-технические характеристики УПАБ-08: масса – 8 кг, длина – 980 мм, размах крыла – 460 мм, масса боевой части УПАБ-08 – кумулятивно-осколочная – 2,5 кг, осколочно-фугасная – 2 кг, минимальная высота применения – 500 м, круговое вероятное отклонение – <10 м, максимальная дальность полета – до 18 км, толщина пробиваемой брони – до 150 мм. Эффективный радиус осколочного поражения по незащищенной живой силе составляет до 20 м.

Малогабаритная корректируемая авиационная бомба КАБ-05 предназначена для поражения живой силы, автомобильной, бронированной техники, пусковых установок ракет, элементов системы ПВО и пунктов управления, а также других элементов военной и промышленной инфраструктуры противника.

Управление КАБ-05 осуществляется также посредством комбинированной системы, сочетающей в себе инерциальный режим и использование спутниковой навигации. Бомба оснащена кумулятивно-осколочной боевой частью и контактным взрывателем. Максимальные высоты боевого применения также зависят от предельных высотных характеристик применяющего оружие беспилотника.

Тактико-технические характеристики КАБ-05: масса – 5 кг, длина – 830 мм, размах крыла – 260 мм, масса боевой части – 2,5 кг, минимальная высота применения – 500 м, круговое вероятное отклонение – <10 м, максимальная дальность полета – до 15 км, толщина пробиваемой брони – до 150 мм. Эффективный радиус осколочного поражения по незащищенной живой силе составляет до 15 м.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.