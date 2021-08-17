Гендиректор "Ростеха" Чемезов заявил о готовности помочь Турции в разработке нового истребителя

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Ростех" готов рассмотреть возможность помочь Турции в разработке истребителя пятого поколения при соответствующем обращении Анкары, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью информагентству Anadolu.

"Мы также знаем, что Турция намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X. Обладая уникальными компетенциями в области разработки и производства авиационных комплексов и их систем, мы можем рассмотреть возможность содействия турецким партнерам в создании нового истребителя", - сказал Чемезов; эту цитату РИА Новости предоставили в пресс-службе "Ростеха".

В настоящее время в российскую армию поступает истребитель пятого поколения Су-57. Помимо этого КБ Сухого разработало проект легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (в ВКС РФ в перспективе может пойти как Су-75).

Кроме "Сухого", свой истребитель пятого поколения разрабатывает Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (также входит в ОАК). Масштабный макет будущего истребителя был представлен компанией в рамках авиасалона МАКС-2021. Перспективный самолет, размером примерно с МиГ-29, будет выполнен по редко использовавшийся в истории отечественной пилотируемой боевой авиации аэродинамической схеме "утка" - горизонтальное оперение у таких летательных аппаратов расположено не в хвосте, а в носу, перед крылом. Планируется, что первые опытные образцы истребителя поднимутся в воздух уже в ближайшие несколько лет.