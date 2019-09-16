Ставка на лидерство

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 продемонстрировал новинки

Выставка прошла с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковском Московской области. Организаторами мероприятия стали Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и госкорпорация "Ростех", а устроителем – ОАО "Авиасалон".

В авиашоу участвовали все ключевые предприятия, холдинги, концерны, входящие в отечественный обороннопромышленный комплекс, государственный спецэкспортер "Рособоронэкспорт". МАКС2019 собрал 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежные компании.

Впервые в истории салонов МАКС выставка проводилась при партнерском участии Китайской Народной Республики. В специально возведенном павильоне площадью 3 тыс. кв. м разместились экспозиции крупнейших аэрокосмических компаний КНР. Всего было сформировано 9 национальных павильонов. Лидеры российской авиационной и космической отраслей, крупнейшие мировые производители представили свою продукцию на площади 26, 5 тыс. кв. м в павильонах и на 45 тыс. кв. м открытых площадок и статических стоянок. Выставку посетили 578 810 участников и гостей.

Все флаги в гости

Как всегда, было проведено множество консультаций, переговоров, обсуждались возможные контракты в сфере военнотехнического сотрудничества. Представители России и Турции провели переговоры о поставках российских истребителей Су57, обсудили условия кредитования и совместного производства. Вторая по мощи армия НАТО выразила заинтересованность в покупке российских самолетов вместо американских. Но высказывались опасения, что вместе с современным отечественным истребителем пятого поколения Анкара получит и многие его секреты. Между тем Турция разрабатывает планы создания собственного истребителя пятого поколения TFX.

Просьбы поставить вертолеты Ми28НЭ Федеральной службе по военнотехническому сотрудничеству России поступают регулярно из стран ЮгоВосточной Азии, ОДКБ и Ближнего Востока. Алжир заказал 42 таких вертолета.

Специалисты Рособоронэкспорта провели на МАКС2019 свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций. По результатам ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов на поставку самолетов и вертолетов, средств ПВО. Сегодня портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет около 50 млрд долл.

Общая стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 млрд руб., деловой потенциал мероприятия оценивается в 400 млрд руб.

Как отечественные, так и зарубежные участники отметили увеличение деловой активности, рост интенсивности переговоров и встреч по сравнению с прошлыми салонами МАКС. За первые три дня работы выставку посетили 143, 5 тыс. специалистов, что значительно превышает показатели минувших лет. С продукцией российских компаний знакомились члены 120 официальных делегаций, прибывших по линии "Рособоронэкспорта".

В дни работы выставки было проведено около 90 конференций, семинаров, круглых столов, стратегических сессий, участниками которых стало свыше 2 тыс. специалистов. Впервые в рамках МАКС был организован раздел Future Hub – "Вузовская наука и авиационнотехническое творчество молодежи". На его площадке состоялось более 40 событий, участниками которых стало свыше 2, 5 тыс. человек.

Президент Путин говорил, что рассчитывает на поставку 76 истребителей Су-57. Фото Reuters

Первым делом – самолеты и геликоптеры

Все перечисленные выше события – часть любого авиасалона. Они, безусловно, интересны и важны. Однако наибольший интерес и у специалистов, и у посетителей вызывают, разумеется, новинки техники и технологий. На них мы и остановим свое внимание.

Главной мировой премьерой стал среднемагистральный пассажирский самолет МС21300. Серийное производство МС21 должно было начаться в 2021 году. Однако руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов объявил: выпуск машины начнется в 2020 году. Прежняя задержка объясняется санкциями США, отказом поставлять композиты. Сейчас три самолета проходят летные испытания, еще четыре – стендовые. Одним из основных эксплуатантов лайнера станет авиакомпания "Аэрофлот" – перевозчик уже подписал твердый контракт на поставку 50 таких самолетов, в проработке контракт еще на 35.

Впервые был приставлен и экспортный вариант истребителя Су57Э. Авиационный комплекс пятого поколения Су57 уже неоднократно совершал демонстрационные полеты на МАКС прошлых лет, но на статической стоянке для посетителей салона был выставлен впервые.

Еще одна новинка, которая вызвала огромный интерес, – новый вертолет люкскласса в стиле Aurus на базе "Ансата". Салон машины создан специалистами "Вертолетов России" (входит в "Ростех") и Научноисследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ, разработчик автомобиля Aurus). "Ансат" премьеркласса может перевозить пять пассажиров, в отделке используется кожа и шпонированный алюминий. В конструкцию вертолета внесено более 10 изменений для повышения эргономики. Впервые для VIPсалона вертолета применена уникальная технология: установлена светозащитная система с сенсорным управлением.

"Ростех" представил и новую версию вертолета "Ансат", оснащенную медицинским оборудованием и новой бортовой электроникой, в том числе "стеклянной кабиной". Машина создана в кооперации холдингов Ростеха "Вертолеты России" и концерна "Радиоэлектронные технологии". Медицинская версия вертолета "Ансат" оснащена полным комплектом медицинского оборудования, соответствующим скорой помощи класса С. На борту вертолета есть возможность осуществлять реанимационные мероприятия, вести непрерывный мониторинг состояния пострадавшего и обеспечивать поддержание жизненно важных функций. При необходимости возможно размещение на борту вертолета двух дополнительных пациентов.

В летной программе и в "статике" были представлены многоцелевой средний вертолет Ка62 и тяжелый Ми38. Ка62 построен на предприятии "Прогресс" в приморском Арсеньеве. Он займет нишу между легкими вертолетами "Ансат" и средними Ми8/17. Здесь впервые применена нестандартная для российского вертолетостроения винтовая схема с рулевым винтом в кольцевом канале. Композиты составили до 60% массы. Впервые был представлен и серийный гражданский вертолет Ми38 с салоном повышенной комфортности. Может брать на борт до 11 пассажиров в комплектации VIPсалона и до 30 человек в базовой пассажирской версии. Дальность полета нового – до 1200 км.

Экспортная модификация истребителя МиГ35 имеет измененную геометрию планера и обновленное бортовое радиолокационное оборудование. Самолет оснащен радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), захватывает и сопровождает до 30 воздушных целей одновременно, имеет комплекс оптикоэлектронной разведки, оптиколокационную станцию для поиска, сопровождения и обзора воздушного, наземного и надводного пространства. Эти самолеты заменят в войсках истребители МиГ29.

Концерн "Радиоэлектронные технологии" представил модернизированный транспортнобоевой вертолет Ми24П1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием. На нем установлены современный унифицированный пилотажный прицельнонавигационный комплекс, обзорноприцельная оптикоэлектронная система, локатор с активной фазированной антенной решеткой, современный полноценный автопилот, бортовой комплекс обороны, новая система электроснабжения. Глубокая модернизация втрое повысила эффективность машины. В разы увеличена живучесть, снизился вес вертолета, увеличен радиус применения. Машины подобного класса не создавались 30 лет. Сейчас за рубежом свыше 400 Ми24, из них две сотни заменят.

Удивил посетителей экспериментальный истребитель Су47 "Беркут". Он был создан ОКБ Сухого в одном экземпляре и демонстрировался еще в начале 2000х годов. Самолет имеет композитное крыло обратной стреловидности. Поскольку машина создавалась в корабельном варианте, крыло складывается, между соплами был гак для посадки на палубу. Несколько лет нзад этот самолет участвовал в испытаниях в программе ПАК ФА Т50 (Су57). Информация, полученная в ходе тестовых полетов Су47, использовалась при создании грузоотсеков Су57. Проект закрыли, но особенности Су47 секретны до сих пор. Не исключена реанимация проекта.

Программа вооружений на период до 2027 года включала в себя закупку 16 "пятьдесят седьмых". В мае президент Путин сообщил, что рассчитывает на поставку уже 76 таких истребителей. При поставке самолетов на экспорт снимается система опознавания, часть оборудования, которая может быть использована в случаях применения ядерных и химических средств поражения. Элементы ноухау также исключаются из продажи, они заменяются стандартными системами.

Впервые демонстрировался самолетзаправщик Ил78М90А. Иностранные авиапроизводители представили ряд самолетов, ранее не демонстрировавшихся в России. Среди них ближнемагистральный лайнер Embraer E195E2, бизнесджет Pilatus PC24, способный базироваться на грунтовых аэродромах, и легкий самолет Piper M500.

Были и теоретические новинки. НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" продемонстрировал концепцию сверхзвукового делового самолета и беспилотных летательных аппаратов, наработки в области перспективных авиационных конструкций и концептуального проектирования.

БЛА – это вам не блабла

Впервые в рамках МАКС были организованы специальные экспозиции и разделы по авиации общего назначения, где продемонстрировано около 50 легких и сверхлегких воздушных судов, по беспилотным авиационным системам с участием разработчиков и производителей БЛА, эксплуатантов беспилотных авиационных систем.

Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") представил новейшую воздушную мишеньимитатор вертолетного типа взлетной массой более 300 кг. БЛА такой размерности в России не создавался. Мишенный комплекс состоит из беспилотника, наземного пункта управления, средств обеспечения и целевого оборудования. Беспилотник можно использовать для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов.

"Росэлектроника" впервые представила экспортный образец беспилотника "Корсар" с набором целевых нагрузок. Он будет поставляться на экспорт. Радиус его действия не менее 100 км, диапазон скорости от 100 до 180 км/ч, продолжительность полета – не менее 7, 5 часов. Рабочая высота полета БЛА – от 100 до 4000 м. Взлетная масса комплекса 200 кг, размах крыльев – 6,5 м, длина фюзеляжа – 4 м. "Корсар" может быть укомплектован оптикоэлектронными системами, радиолокационной станцией, цифровой аэрофотокамерой, метеорологическим оборудованием, а также транспортным модулем.

Открытая архитектура позволяет адаптировать его возможности под решение различных задач ­– от разведки погоды и аэрофотосъемки до поиска целей и транспортировки грузов. Беспилотник с полным комплектом полезных нагрузок заменяет целый флот БЛА различной специализации. В рамках проекта "Корсар" созданы инновационные системы электрогенерации, малогабаритная система запуска двигателя и электронный регулятор силовой установки беспилотного летательного аппарата. Сетецентрический принцип информационной сети обеспечивает связь БЛА с центром управления и иными абонентами.

На МАКС была представлена не только техника, но и вооружения. Фото РИА Новости

Внук Федор из Роскосмоса

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) впервые представила новую корректируемую авиабомбу К029БЭ калибра 1500 кг с инерциальноспутниковой системой наведения. Изделия уже поставляются в воинские части, заключены экспортные контракты. Бомба предназначена для поражения наземных и надводных малоразмерных особо прочных объектов. Ее боевая часть – 1010 кг, дальность сброса – до 50 км, точность попадания – до 10 м.

Генеральный директор КТРВ Борис Обносов рассказал во время салона о тенденциях развития тактического ракетного вооружения. Это увеличение дальности, повышение точности, помехозащищенности и улучшение критерия "стоимостьэффективность". Стоимость ракетных средств поражения остается на порядки ниже стоимости объектов поражения. ПКР Х35УЭ, к примеру, оценивается в несколько десятков миллионов рублей и весит 600 кг, она с вероятностью 0, 7–0, 8 поражает корабли водоизмещением до 5 тыс. т стоимостью до 1 млрд долл. и более. Вторая тенденция – это миниатюризация авиационных средств поражения, снижение их веса и габаритов. Позволяет в разы увеличить боекомплект. Созданы боеприпасы класса "воздухповерхность" массой 250 кг, идет работа над 100килограммовой КАБ, возможно, будет разработана 50килограммовая КАБ. КТРВ полностью завершила испытания изделий типа КАБ1500 и КАБ500.

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые продемонстрировал комплекс для контроля состояния взлетнопосадочных полос. Он позволяет быстро подготовить летное поле к эксплуатации и предотвратить выкатывание самолетов за пределы полосы. Благодаря не имеющему аналогов электронномеханическому устройству торможения погрешность измерений не превышает 0,02%, что в пять раз ниже иностранных аналогов.

Такой комплекс – это двухколесное устройство с блоком управления, буксируется по ВПП, имитирует торможение колес воздушного судна и измеряет коэффициент сцепления аэродромного покрытия с шасси. Данные о состоянии покрытия в автоматическом режиме передаются оператору. Комплекс формирует архив со всеми результатами измерений для прогнозирования состояния летного поля на основании накопленной статистики. Оборудование разработано в двух модификациях: для эксплуатации на военных и на гражданских аэродромах. Начало серийного производства оборудования запланировано на четвертый квартал 2019 года. Потребность Министерства обороны в данном оборудовании на ближайшие тричетыре года около 100 единиц. Холдинг готов предложить цену в пять раз ниже стоимости иностранных аналогов.

Ключевой новинкой холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" стала новейшая беспилотная мишеньимитатор вертолетного типа. Она создана в рамках проекта разработки мишенного комплекса беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов с различными массовогабаритными характеристиками. При взлетной массе 315 кг она может находиться в воздухе не менее 1 часа на высоте до 2,5 км. Минимальная дальность полета беспилотника 100 км, он может работать при температурах от – 30 до +40 градусов по Цельсию. Беспилотник вертолетного типа такой размерности создан и испытан в России впервые.

Среди новинок много изделий, которые находятся на завершающих этапах испытаний, и в ближайшее время будет решаться вопрос о первых контрактах. Кроме того, близки госиспытания беспилотной мишени в составе мишенного комплекса.

НПП "Алмаз" показал комплекс противодействия малоразмерным БЛА "АтакаDBS". Новая разработка не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования и может использоваться в аэропортах для защиты от несанкционированных полетов дронов.

Челябинский радиозавод "Полет" представил аэродромный обзорный радиолокатор АОРЛ1АС. Он оснащен не имеющей аналогов в мире параболической антенной. Характеристики радиолокатора превышают нормативные параметры по сроку эксплуатации, дальности и высоте обнаружения воздушных судов.

Человекоподобный робот "Федор" разрабатывался для МЧС. Тогда он назывался просто "Спасатель". Потом его переориентировали на космос и уже испытали на практике. С приходом Д.О. Рогозина в Роскосмос робот стал "Федором" – Рогозин так назвал его в честь внука.

В небе над Жуковским

В демонстрационной программе впервые был представлен воздушный бой с элементами сверхманевренности. Он выполнялся двумя истребителями Су30СМ морской авиации ВМФ России. Новинкой МАКС2019 стало и проведение соревнований по высшему пилотажу на одномоторных поршневых самолетах. Лучшие российские спортсмены по результатам состоявшегося в июле отборочног тура сражались за кубок МАКС2019.

Беспрецедентная программа полетов включала в себя выступления 10 пилотажных групп. Воздушнокосмические силы России были представлены авиационными группами высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты". Мастерство продемонстрировали спортивные летчики пилотажных групп "Русь", "Первый полет", "Колибри", Baltic Bees Jet Team, а пилотажные группы "Реакторы" на самолетах L29 и ANBO на Як50 показали свои умения в Жуковском впервые.

Наряду с этими самолетами в небе над Жуковским челночили вертолетные такси HeliExpress. Они выполняли регулярные пассажирские вертолетные рейсы на авиакосмический. Их услугами, воспользовалось 200 пассажиров. Рейсы выполнялись на вертолетах "Ансат".

Регистрация и вылеты – в современном вертолетном центре компании "Русские вертолетные системы" хелипарк "Подушкино". Время в полете – 20 минут. Специалистами компании были разработаны варианты тарифов, максимально учитывавших специфику каждого клиента. Этим объясняется практически 100процентная загрузка каждого рейса.

Реализация первого почти за 50 лет проекта регулярных вертолетных авиаперевозок в Московской авиационной зоне позволила подтвердить высокую востребованность вертолетных услуг. Специалисты HeliExpress ведут разработку маршрутной сети в регионах Центрального федерального округа.

Сюрпризом для любителей авиации стал проведенный авиасалоном МАКС и социальной сетью "ВКонтакте" розыгрыш бесплатного билета на рейс хелипарк "Подушкино" – МАКС. Специально к Дню знаний HeliExpress приурочил акцию: покупка одного взрослого билета дает возможность приобрести детский билет всего за рубль. Услуга оказалась очень популярной. Все акционные билеты были проданы за два дня.

Показали свои новинки и вертолетостроительные корпорации. Фото Reuters

Без технологий никуда

Особенно без новых технологий. МАКС это подтвердил в очередной раз. Популярностью пользовались у посетителей разработки Центрального института авиационных материалов (ЦИАМ) для легкой авиации. В частности, роторнопоршневой двигательдемонстратор для беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, авиации общего назначения. Он может быть использован в гибридных силовых установках авиационного, морского и наземного применения, робототехнических изделиях. В конструкции применены перспективные коррозионностойкие керамические композиционные материалы, способные выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Всероссийский научноисследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) представил макет экспериментального двухдвигательного реактивного беспилотника. В изготовлении его планера используются композиционные материалы и эпоксидные связующие, разработанные в ВИАМе. БЛА оснащен двумя двигателями МГТД20, он может совершать полеты до 200 км с полезной нагрузкой не менее 30 кг и крейсерской скоростью 420 км/ч.

Создаются такие материалы по технологиям порошковой металлургии. "Начинка" демонстратора – детали ротора, статора и турбокомпрессора изготовлены с применением аддитивных технологий. На экспериментальном легком газотурбинном двигателе ТРД60 отрабатываются ключевые технологии для малоразмерных газотурбинных двигателей. На базе ТРД60 разработаны проекты двигателей для легких персональных самолетов и вертолетов.

Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) представил уникальный волновой твердотельный гироскоп (ВТГ). По точности и надежности (в нем отсутствуют вращающиеся части) сопоставим с более дорогими волоконнооптическими и лазерными аналогами при существенно меньших габаритах и энергопотреблении. Созданные на базе нового гироскопа навигационные системы планируется устанавливать на перспективные космические аппараты. ВТГ создан в рамках работ по импортозамещению.

В завершение надо сказать и об организационной новинке. Впервые на авиасалоне представлен единый павильон, объединяющий два направления – авиацию общего назначения и беспилотные воздушные суда. В специальном тематическом разделе, организаторами которого выступят ОАО "Авиасалон" и ассоциация "Аэронет", была выставлена разработка ЦАГИ – транспортный беспилотник вертикального взлета и посадки вентиляторного типа.

Аппарат незаменим для регионов с неразвитой аэродромной сетью, может использоваться на объектах нефтегазового комплекса, геологоразведки и энергетики, морского флота. Он малогабаритный и может эксплуатироваться в сложных метеоусловиях, а также взлетать и садиться на ограниченные площадки.

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Авиасалон МАКС2019, как сказал приезжавший в Жуковский в первый день работы выставки Владимир Путин, одно из крупнейших в мире мероприятий такого рода. Россия способна удивить весь мир самыми современными и совершенными самолетами, вертолетами и образцами космической техники. Это вызывает уверенность в светлом будущем отечественной авиакосмической индустрии.

Кстати, почти за 20 лет президентства Путин лишь однажды пропустил авиасалон: в 2013 году приезжал Дмитрий Медведев. Знатоки утверждают, что тогда просто не нашлось авиационных новинок. В этот раз был и Путин, и новинки.

Николай Поросков