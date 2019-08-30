Взамен американских: Турция может купить российские истребители

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Анкара может приобрести российские истребители Су-35 и Су-57 взамен американских F-35, из программы по созданию которых Турцию исключили. Глава государства уточнил, что окончательное решение по российским машинам будет принято после его переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности купить у России истребители Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.

"Почему бы и нет. Мы приехали сюда [на авиасалон МАКС-2019] не зря", - сказал Эрдоган телеканалу CNN Turk, отвечая на вопрос о том, рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив F-35.

Турецкий лидер уточнил, что окончательное решение будет принято только после того, как он проведет телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию США по поводу участия Турции в программе по созданию F-35.

Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетили международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в первый день его работы. Главы государств провели переговоры и осмотрели экспозицию. В частности, Эрдоган увидел Су-57 и поинтересовался у российского коллеги, возможно ли его приобрести, на что Путин ответил: "Можете купить". На МАКС президентам продемонстрировали групповой полет четырех таких истребителей. Кроме того, российский и турецкий лидеры ознакомились со средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38 и истребителем Су-35.

Позже директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в ходе МАКС сообщил, что Россия и Турция обсуждают поставку Анкаре систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и истребителей Су-35 и Су-57. Он указал на особую важность предстоящих переговоров с его турецким коллегой начальником управления оборонной промышленности при президенте Турции Исмаилом Демиром.

По словам Шугаева, стороны продолжат обсуждать темы, которые стоят на повестке, в том числе поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Как подчеркнул директор Федеральной службы по ВТС,

Анкара заинтересована в российской авиатехнике, поскольку США приостановили ее участие в программе по производству истребителей пятого поколения F-35.

"Мы знаем, что сегодня Турецкая Республика по F-35 с американцами в определенном ступоре, и интерес к нашей авиационной технике большой. Рано говорить о каких-то контрактных переговорах, нет еще заявки. Как это бывает у нас постоянно, должны пройти определенные консультации", - уточнил Шугаев.

Вопрос о покупке российских истребителей остро встал перед Анкарой, когда США и НАТО начали угрожать ей исключением из программы по производству F-35. Белый дом и Пентагон официально объявили о том, что такие меры были приняты, 17 июля. Как пояснили представители оборонного ведомства США, этот шаг даже не является частью обещанных американской стороной санкций против Анкары за приобретение С-400. Основные ограничительные меры будут введены в дополнение к этому решению. К тому моменту Турция уже заказала у США 30 таких истребителей из возможных 100.

На этом фоне активизировались переговоры относительно возможности покупки Турцией российских истребителей.

Газета Yeni Safak 12 августа сообщила, что Анкара рассматривает Су-35 как альтернативу F-35. Издание отметило, что на данный момент представители управления оборонной промышленностью и ВВС Турции как раз изучают предложение АО "Рособоронэкспорт" - части госкорпорации "Ростех".

Там подчеркнули, что соответствующие турецкие ведомства также анализируют особенности и технические характеристики Су-35, и, если Анкара даст положительную оценку российским самолетам, представители оборонных ведомств двух государств приступят к официальным контактам по возможной покупке Турцией Су-35, поясняла Yeni Safak.

В начале мая в качестве замены F-35 для Турции рассматривался Су-57Э. Об этом глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказывал агентству Anadolu. Он назвал Турцию привлекательным рынком для российского боевого самолета и подчеркнул, что Москва будет готова сотрудничать, если Анкара заинтересуется этим проектом.

Чемезов уточнил, что документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы.

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление, но, насколько мне известно, Анкара занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта [по закупке С-400]. Тот факт, что Турция не поддается давлению со стороны своих партнеров по альянсу, демонстрирует независимость внешней политики турецкого правительства и президента", - сказал он.

Су-57 - это российский истребитель пятого поколения, разработанный Объединенным конструкторским бюро им. П.О. Сухого. Самолет может нести вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - земля" и обладает малой заметностью. Машина оснащена новейшими средствами поражения, которые по своим характеристикам превосходят иностранные аналоги, заявили в июне в Минобороны.

Лидия Мисник