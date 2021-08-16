Nikkei Asia (Япония): когда талибы* ломятся в двери Центральной Азии, Китай и Россия демонстрируют единство

Возможность того, что экстремистские группировки укрепят свои позиции у границ Китая и России, сближает эти страны. Российско-китайские учения на северо-западе Китая являются продолжением формирования российско-китайского военно-политического союза. Учения проходят на фоне наступления «Талибана»* на севере Афганистана.

Москва - Начавшиеся на этой неделе крупномасштабные совместные контртеррористические учения на северо-западе Китая свидетельствуют об общей обеспокоенности Пекина и Москвы по поводу насилия, распространяющегося из Афганистана.

По словам экспертов, возможность того, что экстремистские группировки укрепят свои позиции у границ Китая и России, сближает эти две страны, которые часто считают экономическими конкурентами в Центральной Азии. Некоторые утверждают, что кризис в сфере безопасности в Центральной Азии может даже спровоцировать совместное военное вмешательство, хотя другие предполагают, что такое партнерство может быстро вернуться к прежнему состоянию - конкуренции.

В настоящее время в Нинся-Хуэйский автономный район КНР переброшено более 10 тысяч военнослужащих из обеих стран, а также большое количество артиллерийских орудий, самолетов и бронетехники. В рамках учений китайские и российские военнослужащие отрабатывают стрельбу тысячами артиллерийских снарядов по целям условного противника, отправляют эскадрилью истребителей для нанесения совместных ударов по наземным целям и начинают наземное наступление на позиции условного противника.

В заявлении Министерства обороны России подчеркивается, что в задачи учений входит "демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом и совместно защищать мир и стабильность в регионе".

Учения проходят на фоне наступления "Талибана" (террористической организации, запрещенной в РФ - прим. ред.) на севере Афганистана, в результате которого за последнюю неделю боевики захватили административные центры, по меньшей мере, девяти провинций. Талибы добились значительных территориальных завоеваний с тех пор, как в мае США начали выводить свои войска из страны. По некоторым оценкам, талибы сейчас контролируют более половины из 400 районов Афганистана, что в два с лишним раза больше количества районов, которые они удерживали всего несколько месяцев назад.

В Пекине и Москве обеспокоены тем, что насилие вскоре может распространиться и на другие страны Центральной Азии. Еще одним признаком растущей обеспокоенности на этой неделе стало то, что Россия также проводит совместные учения с Узбекистаном и Таджикистаном вблизи таджикско-афганской границы. В среду российские СМИ, ссылаясь на слова министра обороны Сергея Шойгу, сообщили, что боевики движения "Талибан" захватили контроль над границами Афганистана с этими двумя государствами Центральной Азии, сообщает агентство "Рейтер" (Reuters).

И Китай, и Россия имеют в Центральной Азии значительные экономические интересы: Россия активно привлекает государства этого региона в свой торговый блок, Евразийский экономический союз, а Китай активно инвестирует в инфраструктурные проекты в регионе в рамках своей программы "Один пояс - один путь". Но, по мнению Василия Кашина, старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока Российской академии наук, хотя обе страны хотят добиться влияния в регионе, кризис в Афганистане отодвигает все разногласия в сторону.

"У России и Китая есть общие интересы, заключающиеся в том, чтобы сохранить стабильность в регионе, которые важнее любых экономических соображений, - сказал он. - Ни одна страна не хочет дестабилизации в Центральной Азии или установления там военного присутствия США".

28 июля министр обороны Китая Вэй Фэнхэ (Wei Fenghe) встретился со своим российским коллегой Шойгу в столице Таджикистана Душанбе, чтобы обсудить меняющуюся ситуацию в Афганистане и Центральной Азии. Два министра обороны пообещали координировать свои усилия "для поддержания мира и стабильности в регионе".

После нынешнего раунда учений, проходящих на этой неделе, Москва и Пекин проведут еще одни антитеррористические учения в середине сентября в Оренбургской области России. В следующих учениях примут участие более четырех тысяч военнослужащих, и они пройдут под эгидой Шанхайской организации сотрудничества, евразийского альянса по укреплению безопасности, возглавляемого двумя этими державами.

Однако, если ситуация в Афганистане будет и дальше ухудшаться, Пекин и Москва, по словам Кашина, могут начать изучать вопрос о переходе к более решительным действиям. Он сказал, что если Афганистан превратится в плацдарм для нападений на Центральную Азию, то Китай и Россия вполне могут начать совместное военное вмешательство для устранения этой угрозы.

"Если возникнет необходимость в стабилизации ситуации в Афганистане или на соседних территориях, то мы будем свидетелями формирования коалиции под руководством России и Китая, - предположил он. - В такой сложной обстановке никто не захочет действовать в одиночку".

По словам Кашина, в случае возникновения кризиса в Центральной Азии у Китая и России не будет иного выбора, кроме как полагаться друг на друга. С одной стороны, российские вооруженные силы могли бы помочь компенсировать отсутствие у Народно-освободительной армии Китая недавнего боевого опыта. В то же время Китай мог бы помочь России покрыть финансовые расходы на проведение масштабной военной кампании.

У вооруженных сил двух стран уже есть некоторый опыт совместных действий. С 2005 года Китай и Россия регулярно проводят совместные сухопутные, морские и воздушные учения. Многие из этих учений были сосредоточены на сценариях, в которых китайские и российские войска отрабатывали условное вторжение на территорию, захваченную террористами.

В случае, если Москва и Пекин решат начать совместную операцию в Центральной Азии, этот опыт может оказаться решающим, говорит Виктор Мураховский, главный редактор влиятельного российского журнала "Арсенал Отечества", публикующего материалы, посвященные военной тематике.

Мураховский объяснил, что проводившиеся на протяжении многих лет совместные учения позволили китайским и российским войскам приобрести достаточный опыт совместных действий в коалиционных группировках - воинских формированиях, в которых войска одной страны действуют под командованием оперативной группы штаба другой страны.

"Это единственный эффективный способ проведения совместных военных операций, - сказал он. - Если создание таких коалиционных группировок невозможно по политическим или военным причинам, то успешное проведение совместной военной операции становится весьма проблематичным".

Но, несмотря на прочную политическую и военную взаимосвязь между Пекином и Москвой, некоторые эксперты предупреждают, что по мере развития ситуации в Афганистане между сторонами могут возникнуть серьезные разногласия.

Андрей Серенко, руководитель Центра изучения афганской политики, сказал, что в настоящее время ни "Талибан", ни правительство в Кабуле не в состоянии добиться решающей военной победы. По его словам, такое неустойчивое соотношение сил в Афганистане создает условия для сотрудничества между Китаем и Россией, поскольку оно представляет для обеих стран непосредственную угрозу: создание убежища для экстремистских группировок, выбравших своей мишенью Центральную Азию.

"Но если в какой-то момент в ближайшем будущем эта динамика изменится, например, если одна из сторон окажется на грани победы или в конфликт вступит новый внешний участник, тогда мы сможем наблюдать борьбу за влияние в Афганистане, в которой окажутся Россия и Китай, которые будут поддерживать разные группировки, - сказал Серенко.

При таком сценарии мы вполне могли бы наблюдать ситуацию, когда Москва и Пекин станут конкурентами, а то и соперниками в политической игре в Афганистане".

*"Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.)

Дмитрий Саймс (Dimitri Simes Jr.)