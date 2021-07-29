ОДКБ выполняет союзнические обязательства

Поспешный вывод американских и других натовских войск из Афганистана спровоцировал стремительное ухудшение ситуации в республике. Кроме того, положение усугубилось после обещания США вывести все войска из страны до 11 сентября.

Активизировавшиеся боевики радикального движения «Талибан», которые помимо того, что уже овладели значительными территориями Афганистана, вплотную подошли к границам Таджикистана.

В свою очередь, объективно оценив сложившуюся обстановку и возможные варианты ее развития, руководство Таджикистана закономерно запросило помощи у ОДКБ, членом которой является бывшая советская республика.

Постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов на прошедшем заседании постоянного совета организации заявил, что, несмотря на принимаемые необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из Афганистана, в одиночку Таджикистан с этой задачей не справится.

«В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года «Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы». Поэтому хотели бы призвать государства-членов организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа», – заключил постпред.

Следует отметить, что к настоящему моменту все государства ОДКБ имеют четкое и единое понимание того, что организация стала важным инструментом, который может быть задействован в интересах реагирования на вызовы безопасности каждого из ее участников. При этом основным формирующим условием явилась уверенность всех членов в готовности каждого из них выполнить свои союзнические обязательства по защите государств ОДКБ.

Что и было продемонстрировано, в первую очередь Россией.

Еще в начале июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.

Тогда же президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана.

Одним из закономерных результатов общения президентов явилось решение о проведении с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон совместных учений с военнослужащими России, Узбекистана и Таджикистана на фоне обострения обстановки в Афганистане.

Как сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, в ходе маневров будет отработана подготовка к ведению боевых действий совместной группировкой войск. По легенде учений, военные должны разгромить отряды незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства. Полигон Харб-Майдон, где будут проводиться совместные тренировки, находится в 20 километрах от границы с Афганистаном.

Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы. В учениях будут задействованы, горные мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, а также группы отдельного соединения специального назначения, специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, тема вызовов и угроз региональной и международной безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и мер по их нейтрализации будет главной на очередном совещании министров обороны государств – членов ШОС, которое проходит 28 июля в Душанбе.

Напомним, что ШОС – международная организация, созданная в июне 2001 года, когда главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана была подписана соответствующая Декларация. При этом основными целями были определены – укрепление доверия между его участниками в военной области, обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе, борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Кроме членов организации, существуют еще четыре государства-наблюдателя при ШОС. Среди них – Республика Беларусь, поэтому белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин приглашен на совещание в Душанбе.

Ничего удивительного в этом нет – ситуация на западной границе Союзного государства России и Беларуси также складывается напряженной.

Недавно, 23 июня, на открытии IX Московской конференции по международной безопасности этом говорил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу: «Сегодня на континенте устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии».

В свою очередь российский лидер заявил: «Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи».

В высшей степени это относится к Республике Беларусь – стратегическому союзнику России и единственному блокпосту на западных границах Союзного государства.

Впрочем, и Минск, и Москва всегда подчеркивали неизменность своих союзнических отношений в военно-политической сфере и единство взглядов на обеспечение военной безопасности Союзного государства.

Именно в этих целях в свое время была создана и постоянно совершенствуется совместная региональная группировка войск России и Беларуси (РГВ).

В этом году основным мероприятием, направленным на подготовку РГВ к выполнению задач по предназначению, считается совместное стратегическое учение России и Беларуси «Запад-2021», которое пройдет с 10 по 16 сентября.

Николай Крылов