Глава российского военного ведомства принял участие в совещании министров обороны государств-членов ШОС

ЦАМТО, 28 июля. Глава российского военного ведомства принял участие в совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Таджикистане.

В своем выступлении генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ситуация по периметру границ стран ШОС сложная и имеет тенденцию к обострению.

"Мирному развитию государств-членов Организации и благополучию наших народов продолжают угрожать международный терроризм, экстремизм, сепаратизм и киберпреступность", – сказал министр обороны России.

При этом Сергей Шойгу отметил, что ситуация усугубляется пандемией, которая обострила международные противоречия, традиционные вызовы и угрозы.

Глава российского военного ведомства добавил, что на данном этапе особую актуальность приобретает положение дел в Афганистане, который активно вовлечен в деятельность ШОС в качестве государства-наблюдателя.

"На следующей неделе в целях реагирования на обострение обстановки в Афганистане совместно с Таджикистаном и Узбекистаном проведем учения на их территориях. Будут отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов", – сказал министр обороны России.

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия-2021".

"Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане. В дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз предлагается привлекать к учениям "Мирная миссия" воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подразделения дружественных стран", – сообщил глава российского военного ведомства.

Выступая перед участниками совещания, министр обороны России подчеркнул, что сегодня вокруг стран ШОС формируются долгосрочные очаги напряженности с трудно прогнозируемым сценарием развития событий.

"Характерными методами достижения целей стали агрессивное экономическое давление, всевозможные санкции, провоцирование конфликтов, проведение кампаний по дезинформации населения. Наиболее остро нестабильность проявляется в Юго-Восточной Азии", – сказал Сергей Шойгу, отметив, что государствам региона "Вашингтоном навязывается создание структур, аналогичных НАТО".

"Формируются передовые группы высокой готовности, все чаще к учениям подключаются силы и средства нерегиональных государств, что усиливает опасность инцидентов в ходе военной деятельности. Осуществляется масштабное развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) и ее сопряжение с ударными средствами", – заявил глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу напомнил, что в Министерстве обороны РФ неоднократно указывали на дестабилизирующую роль ПРО США и ее направленность против России и Китая.

Глава российского военного ведомства также отметил, что ситуация осложняется еще тем, что с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности этот класс вооружений может быть развернут и в Азии.

"Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск", – добавил министр обороны РФ.

В продолжение темы Сергей Шойгу сообщил, что предстоящее российско-белорусское учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер и не направлено против других стран и альянсов.

"Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Для участия в нем пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза", – сказал глава российского военного ведомства.

При этом министр обороны отметил, что Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси "Восток-Запад".

"Мы выступаем за сбалансированное развитие взаимодействия в оборонной сфере, обеспечивающее своевременное, адекватное, а главное, эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности", – заявил Сергей Шойгу.

Важным аспектом международной стабильности он назвал урегулирование региональных конфликтов.

"Активно содействуем этому процессу. Наглядные примеры – Сирия и Нагорный Карабах", – добавил глава российского военного ведомства.

В ходе совещания министр обороны России также выразил признательность таджикистанским друзьям за гостеприимство и радушный прием.

"Я очень хорошо знаком с этим регионом и мне близок Таджикистан. Каждый раз, приезжая сюда, вспоминаю лихолетье начала девяностых на этой земле, – сказал Сергей Шойгу, отметив, что знает о событиях тех лет не понаслышке. – Когда в хаосе гражданской войны мне, как министру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, приходилось решать вопросы гуманитарного характера, эвакуации русскоязычного населения, вести непростые переговоры и даже побывать у бандитов в качестве заложника".

Глава российского военного ведомства выразил надежду, что совместными усилиями в регионе удастся сохранить мир и стабильность.

"Наше совещание традиционно сфокусировано на вопросах обеспечения безопасности и проходит в год 20-летия создания Шанхайской организации сотрудничества. За прошедший период ШОС стала влиятельным межгосударственным объединением, играющим все более значимую роль в международных делах. Этому во многом способствовало взаимодействие между оборонными ведомствами государств-членов Организации и достигнутый уровень взаимопонимания и доверия", – сказал министр обороны РФ.

Сергей Шойгу добавил, что оценки странами-участницами ШОС международной обстановки и подходы к решению вопросов региональной стабильности и безопасности во многом совпадают.

Также глава российского военного ведомства назвал ключевые задачи, которые нужно решить в рамках ШОС для обеспечения общей безопасности.

"В сложившихся условиях значительно возросли актуальность практического взаимодействия оборонных ведомств стран-участниц, создания эффективных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС", – отметил Сергей Шойгу.

В этих целях он предложил коллегам сосредоточиться на реализации ряда ключевых задач.

"Первое – развивать в рамках ШОС механизмы обмена информацией в сфере военной безопасности и опытом противодействия терроризму, а также поддерживать регулярные контакты но линии генеральных штабов", – сказал министр обороны РФ.

Глава российского военного ведомства напомнил, что пять лет назад была создана экспертная рабочая группа при Совете министров обороны ШОС.

"Необходимо продолжить настройку данного механизма сотрудничества, наполнять его практическим содержанием. Проявлять больше инициативы при формировании перечня рассматриваемых экспертами вопросов", – заявил Сергей Шойгу.

Он предложил расширять географию мероприятий военного сотрудничества и усиливать их информационное освещение.

Вторая задача, по словам министра обороны России, – совершенствование подготовки войск и практики проведения совместных учений "Мирная миссия", в ходе которых надо отрабатывать способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы. В частности, вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечения информационной безопасности, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

"Третье – повышать уровень взаимодействия ШОС по вопросам безопасности с третьими странами и международными организациями, – сказал глава российского военного ведомства. – Для этого проработать возможность и приемлемые формы совместного задействования антикризисных потенциалов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности".

По словам Сергея Шойгу, важно расширять формат участия в учениях ШОС за счет привлечения воинских контингентов и наблюдателей дружественных стран и региональных организаций – ОДКБ и СНГ.

"При необходимости – подготовить для этого соответствующую правовую базу", – сказал министр обороны РФ.

Глава российского военного ведомства выразил уверенность в том, что "итоги сегодняшней встречи и реализация прозвучавших предложений станут прочной основой дальнейшего поступательного развития ШОС, поддержания общей стабильности и безопасности", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.