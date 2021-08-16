The Washington Post (США): Байден пытается мобилизовать международную дипломатию в попытке остановить «Талибан»*

События в Кабуле все больше напоминают бегство американцев из Вьетнама в 1970-х. Посольство США в Кабуле срочно призвало граждан США покинуть Афганистан; ФРГ и Нидерланды задержали депортацию 30 тысяч афганцев на родину: стало ясно, что их там могут убить. В этих условиях международная конференция в Дохе, предупредившая талибов об изоляции их режима, вызывает мало надежд. Автор ссылается на данные американской разведки о том, что Кабул может пасть не за 6-12 месяцев, как прогнозировалось еще недавно, а за 30-90 дней. Первоначальный план по созданию компромиссного правительства, которым США руководствовались с марта, трещит по швам.

На этой неделе администрация Байдена предприняла отчаянную попытку убедить талибов, продолжающих упорное наступление в Афганистане, что мир не признает их, если они силой захватят всю страну.

Представители из России, Китая, соседних с Афганистаном стран, европейских держав, Евросоюза, Организации исламского сотрудничества и ООН собрались в городе Доха (эмират Катар), чтобы провести организованные США встречи с боевиками. Это самое крупное мероприятие такого рода с момента переговоров между Вашингтоном и талибами, которые состоялись почти два года тому назад.

Эти страны и организации надеются, что своей численностью, единой позицией и жестким совместным заявлением, ожидаемым в четверг по итогам последнего заседания, они убедят талибов в несокрушимой решимости мирового сообщества отрезать будущее правительство "Талибана"* от любых дипломатических контактов и помощи.

Россия, Китай, Иран и другие страны региона недавно принимали делегации высокопоставленных руководителей "Талибана"*, "обращаясь с ними как с дипломатами, как бы подстраховываясь", сказал один высокопоставленный чиновник из администрации Байдена. Он и другие источники из США и Европы попросили не называть их имена, поскольку речь идет о деликатных дипломатических вопросах.

"Все они осуждают талибов и говорят, что успехи боевиков противоречат их интересам, - сказал один такой источник. - Сейчас наступает момент, когда все мы увидим, насколько они готовы настаивать на политическом урегулировании путем переговоров и подать сигнал "Талибану"*, что именно на это они рассчитывают". Иран в Доху пригласили, но он решил не участвовать.

Но даже если мировое сообщество сможет выступить заодно, есть опасения, что сейчас уже слишком поздно.

В ходе наступления, начатого после того, как американские и прочие иностранные войска несколько месяцев назад стали уходить из Афганистана, боевики полностью изменили обстановку в стране. Сейчас на карте Афганистана остались лишь маленькие, в основном городские очаги сопротивления правительственных войск, окруженные огромными территориями, которые талибы захватили или принудили к капитуляции.

Только на прошлой неделе восемь из 34 провинциальных столиц с умопомрачительной скоростью пали под натиском талибов. Согласно июньской оценке американской разведки, Кабул может быть захвачен не за 6-12 месяцев, как считалось ранее, а за 30-90 дней. В субботу американское посольство в Афганистане выступило со срочным оповещением, предложив работающим там американским гражданам немедленно покинуть страну любым доступным способом. Посольство предупредило, что на государственные рейсы рассчитывать не стоит, и что оно "мало чем может помочь своим гражданам, даже в Кабуле".

Почти все посольства сократили штаты сотрудников, а некоторые вообще закрыли свои дипломатические миссии. Соединенные Штаты заявили, что пришли к соглашению с Турцией об обеспечении безопасности в международном аэропорту Кабула после вывода в конце месяца американских военных. Это будет единственный путь для отъезда из страны в случае наступления талибов на столицу. Однако детали этого соглашения пока не согласованы. Военные разрабатывают план срочной эвакуации на тот случай, если в ней возникнет необходимость.

Германия, Канада и другие страны-участницы натовской коалиции в Афганистане вместе с США объединили усилия по выдаче виз и эвакуации афганских переводчиков и прочих работников, помогавших им в работе. Некоторые страны Евросоюза на время приостановили все депортации афганцев. Среди них Нидерланды и Германия, где очереди на депортацию ожидали почти 30 000 афганцев.

Но как минимум шесть стран ЕС выступили с возражениями против такого решения, заявив, что оно подает неверный сигнал и способствует тому, чтобы афганские мигранты, которые в последние дни десятками тысяч перебираются в соседние страны, ехали дальше в Европу.

После появления многочисленных сообщений о зверствах талибов в отношении гражданского населения официальный представитель движения Забиулла Муджахид (Zabiullah Mujahid) заявил репортерам в Дохе, что боевики "полны решимости защищать места проживания, имущество и жизни людей, живущих в Афганистане, включая иностранцев", и что любой, кто попытается совершить нападение "на иностранные посольства и миссии, будет наказан".

За несколько часов до этого Муджахид восторженно написал в Твиттере, что талибы полностью взяли под свой контроль провинцию Кундуз, захватив ее аэропорт вместе с находившимися там автомашинами и самолетами.

Контрольно-пропускной пункт в Кабуле Источник изображения: © РИА Новости, Саид Закерия | Перейти в фотобанк

"Талибан"* также продолжает наступление на северный город Мазари-Шариф, который в среду посетил афганский президент Ашраф Гани, пытающийся сплотить деморализованную армию Афганистана и направить народное ополчение на защиту дорог, мостов и населенных пунктов.

Это ополчение, а также хорошо вооруженные частные армии, которыми командуют авторитетные полевые командиры, в основном воздерживаются от боевых действий вопреки широко распространенному мнению, что именно они идут в авангарде гражданской войны против талибов*. Гани должен был провести встречи с двумя самыми известными северными полевыми командирами - Аттахом Мохаммедом Нуром (Attah Mohammed Noor) и Абдулрашидом Дустумом (Abdurrashid Dostum).

Правительство Гани, тоже представленное на переговорах в Дохе, по всей видимости близко к падению, а сам президент все чаще полагается на немногочисленную и постоянно уменьшающуюся группу советников. На этой неделе Гани сменил начальника штаба сухопутных войск и командира корпуса спецназа. Его министр финансов ушел в отставку и покинул страну.

Поскольку средства массовой информации и законодатели забрасывают администрацию Байдена вопросами о происходящем в Афганистане и о ее планах дальнейших действий в этой стране, она все чаще разводит руками и выражает сомнения в решимости афганцев.

"Они должны хотеть воевать", - заявил во вторник Байден, отметив, что оснащенные и обученные американцами вооруженные силы Афганистана имеют численное превосходство над талибами* в пропорции три к одному.

Его высказывания стали основой для прозвучавшего в среду заявления администрации. "Все будет зависеть от их руководства, - сказал репортерам официальный представитель Пентагона Джон Керби (John F. Kirby). - У них есть численное превосходство, у них лучше организационная структура, есть авиация, есть современное оружие. Главное, чтобы руководству хватило воли и решимости воспользоваться этими преимуществами".

"У них есть все необходимое, - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. - Они должны решить, хватит ли им политической воли, чтобы дать отпор, может ли сплотиться руководство, чтобы нанести ответный удар. Именно так обстоят дела на сегодняшний день".

Администрация уже давно разочаровалась в Гани и обвиняет его в умышленном затягивании внутриафганских переговоров, которые длятся уже несколько месяцев без особого успеха. И это было тогда, когда у правительства имелся такой рычаг воздействия как присутствие американских войск, о выводе которых Байден еще не объявил.

Прозвучавшее в марте американское мирное предложение предусматривало создание переходного правительства, руководителя которого предстояло выбрать с согласия обеих сторон. Этот план с самого начала считали неосуществимым по множеству причин. Гани заявлял, что он не уйдет, а талибы отказались подписывать какие-либо соглашения с ним.

Участники переговоров в Дохе также проведут встречи с представителями правительства и призовут стороны вернуться за стол переговоров для начала содержательной дискуссии. Но по понятным причинам основное внимание приковано к "Талибану"*.

Во вторник в ходе двусторонних встреч с представителями ООН, ЕС, Китая, Узбекистана и с американским посланником Залмаем Халилзадом (Zalmay Khalilzad) (у российских представителей возникли проблемы с рейсом, и они не смогли вовремя приехать) стороны представили свои доводы. Талибы* заявили, что это правительство отвергло прежние предложения о прекращении огня. Они пожаловались на бомбардировки мирного населения правительственными войсками, потребовали отменить санкции против некоторых своих лидеров и освободить пленных. Правительство же заявило, что оно не намерено вознаграждать боевиков за их жестокие действия.

В среду эту же самую процедуру повторили Соединенные Штаты, Россия, Китай и Пакистан. Пекин и Москва действуют осторожно. Публично они заявляют, что насилие необходимо прекратить; однако администрация Байдена полагает, что эти страны в большей степени заинтересованы в стабильности Афганистана, и в меньшей в том, кто будет им править.

У Пакистана аналогичные опасения, хотя он настаивает, что больше не признает "Талибан"*. Поскольку на его территории уже находятся 3,5 миллиона афганских беженцев, и Пакистан тревожится за свое экономическое будущее, именно Исламабад активно настаивал на проведении встречи в Дохе.

В четверг к переговорному процессу присоединятся Германия, Норвегия, Британия, Организация исламского сотрудничества и другие стороны. Есть надежда, что все участники выступят с совместной декларацией.

"Мы уверены, что международное сообщество должно сплотиться и сделать "Талибану" четкое предупреждение о его будущем, если он продолжит свою военную кампанию", - сказал британский представитель.

"Они станут отщепенцами на международной арене, если захватят власть силой. Они не получат международную помощь, если не будут соблюдать права человека и те нормы, к которым афганцы за последние 20 лет привыкли и научились ценить".

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Комментарии читателей

Spughie

Похоже, левая дипломатическая рука Пакистана не знает, что делает его правая, разведывательная рука. Интересно, почему за 20 лет войны талибы так хорошо вооружились и обеспечили себя.

Mac7429

В каком мире иллюзий живет Белый дом Байдена? Исход с самого начала был очевиден даже тем, кто следил за происходящим в полглаза. Лично я возмущен и разозлен, наблюдая за этим беспомощным выводом войск, которые не обеспечили безопасность тысячам людей, помогавшим им все эти годы. Их всех уничтожат. Я голосовал за Байдена/Харрис, но теперь я им уже не очень доверяю.

BorisJohnston

Лучшая политика в отношении Афганистана и "Талибана" - это оставить их в покое! Китайский император так и поступил в 100 году до н.э. Китай не хочет связываться с племенами варваров. Их слишком много!

Ze German

Вы шутите? Международное дипломатическое сообщество полагает, что талибы прекратят свое наступление, прислушавшись к нему? Этот поезд отошел от станции и больше не вернется. На войну потрачено целое состояние, огромные деньги ушли на неумелое восстановление, на изменение структуры общества в этой стране. Очередная провальная попытка сверхдержавы США сделать мир лучше. Как говорил Буш, мы наступаем на те же грабли…

Uptospeed

Парни, Вьетнам вас ничему не научил? Погодите, скоро вертолеты начнут взлетать с посольской крыши в Кабуле.

* Талибан - террористическая организация, запрещенная в России.

Карен Деюнг (Karen DeYoung)