Войти
Lenta.ru

Россия начала серийное производство ракет С-500

299
0
+1
Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Концерн «Алмаз-Антей» начал серийное производство ракет для российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В соответствии с заключенным в конце 2020 года контрактом между Минобороны РФ и концерном "Алмаз-Антей", идет изготовление серийных ракет, которые в 2022 году поступят в Воздушно-космические силы (ВКС)», — сказал собеседник.

В июле ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что Россия получит более десяти ЗРС С-500 «Прометей», поставки которых начнутся в 2022 году.

В июне журнал The National Interest написал, что перспективный американский стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider будет неуязвим для данной ЗРС.

В мае то же издание заявило, что С-500 «Прометей» способен уничтожать американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-22
F-35
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.08.2021
Видали мы ваши «Стелсы»!
09.04.2018
Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
08.11.2016
"Использоваться в качестве противоспутникового оружия"
14.05.2015
«Москва прикрыта от ударов воздушного противника с вероятностью 99%»
24.04.2012
Концерну ПВО «Алмаз-Антей» исполняется 10 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 07:09
  • 2
Шойгу рассказал о внезапных проверках в армии России
  • 12.08 06:47
  • 2
Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику
  • 12.08 06:37
  • 4
В США оценили вооружение Су-35С
  • 12.08 05:45
  • 1
Госпрограмма по радиоэлектронике оказалась «ниже среднего»
  • 12.08 05:11
  • 2
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года
  • 12.08 03:12
  • 7
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России
  • 12.08 01:41
  • 1
В ожидании тяжеловеса
  • 12.08 00:41
  • 7
Флот настоящий – или потешный?
  • 11.08 20:57
  • 52
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 17:24
  • 159
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 17:23
  • 2222
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.08 16:20
  • 5
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 11.08 16:09
  • 2
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 11.08 15:30
  • 1054
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 15:02
  • 83
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55