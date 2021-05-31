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В США назвали российского «убийцу» американских F-22 и F-35

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Источник изображения: Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» способен «убивать» американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, рассказывает американский журнал The National Interest.

В публикации издания данный ЗРК называется одним из самых прямых и эффективных ответов России на стелс-самолеты США.

Журнал напоминает, что С-500 «Прометей» имеет ракеты 77Н6, способные перехватывать, в частности, гиперзвуковые цели.

Также данный ЗРК может уничтожать на дальности до 600 километров баллистические ракеты.

Издание утверждает, что С-500 «Прометей» может оказаться эффективным оружием против спутников, находящихся на низкой околоземной орбите.

The National Interest отмечает, что данная ЗРК стала не заменой С-400 «Триумф», а оказалась дополнительным компонентом в эшелонированной сети противовоздушной обороны (ПВО) России.

В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
С-400 Триумф
С-500
Проекты
ГЗЛА
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