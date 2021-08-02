Россия получит десять первых С-500

Россия получит более десяти зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Контракт на поставку первой партии данных ЗРС Минобороны подписало с «Алмаз-Антеем». «Серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в настоящее время продолжаются госиспытания наземного варианта С-500 «Прометей», которые должны завершиться в конце текущего года.

Собеседник отметил, что данная ЗРС способна уничтожать цели на дальности до 500 километров и высотах до 200 километров. Источник допустил, что в перспективе может появиться корабельный вариант «Прометея».

В июне журнал The National Interest написал, что перспективный американский стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider будет неуязвим для данной ЗРС.

В мае то же издание заявило, что С-500 «Прометей» способен уничтожать американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Иван Потапов