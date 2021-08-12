Компания Boeing начала летные испытания первого самолета БПА P-8A "Посейдон" для ВВС Норвегии

ЦАМТО, 11 августа. Агентство по оборонным закупкам Минобороны Норвегии (DMA) на своей странице в Facebook опубликовало сообщение о начале летных испытаний первого из пяти заказанных для ВВС Норвегии самолета БПА P-8A "Посейдон".

Как подтвердила компания Boeing, самолет взлетел 9 августа в 10:03 по тихоокеанскому времени на предприятии в Рентоне и совершил посадку на предприятии в Сиэтле через 2 часа 24 мин. Как заявлено, целью полета являлось испытание двигателей, технических систем и проверка летных характеристик перед передачей самолета предприятию, где на его борт будет установлено военное оборудование.

Как сообщал ЦАМТО, 20 декабря 2016 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Норвегии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг. Полная стоимость поставки может составить 1,75 млрд. долл.

Приобретение осуществляется МО Норвегии в рамках "Проекта 2047", целью которого является расширение возможностей ВС Норвегии по ведению разведки на море, а также борьбе с подводными лодками противника. P-8A заменят устаревшие P-3C/N "Орион" и DA-20 Jet Falcon компании Dassault.

Контракт на поставку пяти самолетов P-8A "Посейдон" норвежское Агентство DMA подписало в марте 2017 года. Соглашение также включает поставку средств ведения разведки, систем управления, вооружения для борьбы с подводными лодками и оказание услуг по обслуживанию техники. Стоимость контракта оценивается в 10 млрд. норв. крон (1,17 млрд. долл.) в ценах 2017 года. Поставки запланированы на 2021-2023 гг.

Первый фюзеляж P-8A для ВВС Норвегии прибыл на предприятие Boeing в Рентоне (шт.Вашингтон) 12 апреля этого года, а 8 июля самолет был выкачен из покрасочного цеха Boeing в Сиэтле.

DMA планирует принять первый самолет в конце 2021 года, а поставки P-8A в Норвегию начнутся в первом квартале 2022 года.

Предполагается, что все пять P-8A "Посейдон" ВВС Норвегии будут размещены на авиабазе "Эвенес" в Северной Норвегии и будут применяться для патрулирования над акваториями Норвежского, Гренландского и Баренцева морей.

Недавно командование ВВС Норвегии раскрыло наименования, которые намерено присвоить заказанным самолетам: "Вингтор" (Vingtor), "Викинг" (Viking), "Улабранд" (Ulabrand), "Хугин" (Hugin) и "Мунин" (Munin). Обозначения взяты по именам персонажей скандинавской мифологии. Впервые наименования "Вингтор", "Викинг" и "Улабранд" были использованы для патрульных самолетов PBY-5 "Каталина" в 1942 году. В настоящее время их носят P-3C/N "Орион", которые будут заменены на P-8A.

На сегодняшний день компания Boeing поставила 136 самолетов P-8 для ВМС США, ВВС Австралии, ВМС Индии и ВВС Великобритании. Норвегия – одна из восьми стран, выбравших P-8A в качестве нового морского патрульного самолета, наряду с США, Индией, Австралией, Великобританией, Республикой Корея, Новой Зеландией и Германией.