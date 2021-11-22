Норвегия получила первый базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon

Корпoрация Boeing 18 ноября 2021 года сообщила, что в Сиэттле (штат Вашингтон) передала закупочному агентству министерства обороны Норвегии FMA (Forsvarsmateriell) первый из пяти заказанных для военно-воздушных сил Норвегии базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon (бортовой номер "9582", собственное название Vingtor).

Церемония передачи закупочному агентству министерства обороны Норвегии FMA (Forsvarsmateriell) первого из пяти заказанных для ВВС Норвегии базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon (бортовой номер "9582", собственное название Vingtor). Сиэттл, 18.11.2021 (с) FMA

Напомним, что правительство Норвегии утвердило закупку пяти новых американских базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon в рамках программы "Проект 2047" ("Vidareføring av MPA- og ISR-kapasitet") в ноябре 2016 года, и 29 марта 2017 года подписало межправительственное соглашение с США по линии американской межправительственной программы зарубежных военных продах Foreign Military Sales (FMS) на приобретение этих самолетов. Стоимость закупки самолетов в США составила 9,825 млрд норвежских крон, а общая стоимость программы приобретения составляет 11 млрд крон (около 1,1 млрд евро) на 2021 год. Самолеты Р-8А должны заменить в норвежских ВВС шесть эксплуатируемых сейчас базовых патрульных самолетов Lockheed P-3C/N Orion и два самолета радио- и радиотехнической разведки Dassault Falcon DA-20 ECM.

Самолеты Р-8А должны быть поставлены Норвегии в 2021-2022 годах и поступить на замену четырех самолетов Р-3С и двух P-3N в составе 333-й эскадрильи норвежских ВВС. Сейчас 333-я эскадрилья базируется на авиабазе Аннёйя на севере Норвегии, но с перевооружением на Р-8А эскадрилью планируется перевести на авиабазу Эвенес близ Нарвика (несколько южнее), а база Аннёйя будет закрыта к 2023 году. Сообщалось, что база Эвенес рассматривается также для возможного базирования самолетов Р-8А авиации ВМС США.

Сообщали, что текущие планы предполагают достижение норвежскими P-8A стадии начальной оперативной готовности IOC (Initial Operational Capability) летом 2023 года с пятью машинами и десятью экипажами. А стадии полной оперативной готовности (FOC) 333-я эскадрилья должна достигнуть к 2025 году,

Головной построенный для Норвегии на предприятии Boeing в Рентоне в Сиэттле самолет P-8A Poseidon (бортовой номер "9582", собственное название Vingtor) совершил первый полет 9 августа 2021 года и теперь передан норвежской стороне. Данный самолет на некоторое время останется в США для проведения полной программы испытаний оборудования и для обучения норвежского личного состава.

Выкатка второго норвежского самолета Р-8А ((бортовой номер "9583", собственное название Viking) была произведена в Рентоне 14 сентября 2021 года, и, согласно заявлению FMA, он первым прибудет в Норвегию на авиабазу Эвенес в феврале 2022 года. Три других норвежских самолета (получат названия Ulabrand, Munin и Hugin) будут поставлены в течении 2022 года.

Таким образом, Норвегия стала четвертым зарубежным получателем самолетов Р-8 после Индии (получившей с 2012 года 11 самолетов P-8I, из 12 заказанных), Австралии (получившей 12 самолетов Р-8А с 2016 года) и Великобритании (получившей с 2019 года семь самолетов Р-8А из девяти заказанных). Переданный Норвегии 18 ноября борт стал 142-м поставленным самолетом Р-8 в целом (с учетом ВМС США). Согласно заявлению Bоeing, первые поставки заказанных самолетов Р-8 в Новую Зеландию, Южную Корею и Германию состоятся в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.

Первый из пяти полученных ВВС Норвегии базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon (бортовой номер "9582", собственное название Vingtor) (с) Boeing, FMA и Reuters