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WarSpot

Первый норвежский «Посейдон»

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Новегия станет следующей страной, которая получит на вооружение новые противолодочные самолёты от Boeing. Вчера, пресс-служба компании объявила о начале лётных испытаний первого построенного по заказу Минобороны Норвегии P-8A Poseidon.

«Первый из пяти самолётов Boeing P-8A Poseidon для Норвегии выполнил свой первый полёт. Самолёт вылетел в 10:03 по тихоокеанскому времени. Пролетел 2 часа 24 минуты, достигнув максимальной высоты 41 000 футов (12,5 км) во время полёта из муниципального аэропорта Рентон в Боинг-Филд в Сиэтле», — сообщили в пресс-службе Boeing.

Первый Boeing P-8A Poseidon для Норвегии

Источник изображения: boeing.com

Пять P-8A Poseidon заменят текущий парк противолодочной авиации Норвегии, состоящей из шести P-3 Orion и трёх DA-20 Jet Falcon. Boeing уже поставил 136 этих самолётов P-8 для ВМС США, Королевских ВВС Австралии, ВМС Индии и Королевских ВВС Великобритании. Норвегия — одна из восьми стран, выбравших P-8A в качестве своего патрульного самолёта, наряду с США, Индией, Австралией, Великобританией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Германией.

Boeing P-8A Poseidon — противолодочный самолёт нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737–800. Poseidon оснащён бортовой радиолокационной станцией AN/APS-137D(V)5 и системой радиотехнической разведки AN/APY-10. Радиолокационная станция позволяет самолёту осуществлять картографирование местности, проводить опознавание неподвижных надводных целей, а также обнаруживать подлодки, находящиеся на перископной глубине. Вооружение самолёта состоит из противокорабельных ракет Harpoon и ракет Sidewinder класса «воздух-воздух». Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, а также глубинные бомбы и торпеды Mark 54.

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