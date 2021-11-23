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Компания Boeing передала NDMA первый самолет БПА P-8A "Посейдон" для ВВС Норвегии

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Источник изображения: Фото: reuters.com

ЦАМТО, 22 ноября. Как сообщила компания Boeing, Агентство по оборонным закупкам МО Норвегии NDMA (Norwegian Defense Materiel Agency) 18 ноября приняло первый (из пяти заказанных для ВВС Норвегии) самолет БПА P-8A "Посейдон".

Первый самолет P-8A, получивший название "Вингтор" (Vingtor), был передан NDMA во время церемонии в Сиэтле (шт.Вашингтон). Применение самолета для морского патрулирования на крайнем севере Норвегии должно начаться через два года. Четыре оставшихся P-8A находятся в стадии производства и будут переданы NDMA в 2022 году. Их поставка ВВС Норвегии будет завершена в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, 20 декабря 2016 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Норвегии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон", а также связанного оборудования и услуг. Как сообщалось, полная стоимость программы может составить 1,75 млрд. долл.

Приобретение осуществляется МО Норвегии в рамках "Проекта 2047", целью которого является расширение возможностей ВС Норвегии по ведению разведки на море, а также борьбе с подводными лодками противника. P-8A заменят 6 устаревших P-3C/N "Орион" и два DA-20 Jet Falcon компании Dassault.

Контракт на поставку пяти самолетов P-8A "Посейдон" NDMA подписало в марте 2017 года. Соглашение также включает поставку средств ведения разведки, систем управления, вооружения для борьбы с подводными лодками и оказание услуг по обслуживанию техники. Стоимость контракта оценивается в 10 млрд. норв. крон (1,17 млрд. долл.) в ценах 2017 года. Поставки запланированы на 2021-2023 гг.

Первый фюзеляж P-8A для ВВС Норвегии прибыл на предприятие Boeing в Рентоне (шт.Вашингтон) 12 апреля. Выкатка самолета из покрасочного цеха Boeing состоялась 8 июля в Сиэтле, а его летные испытания начались в августе 2021 года.

Предполагается, что все пять P-8A "Посейдон" ВВС Норвегии будут размещены на авиабазе "Эвенес" (на севере Норвегии) и будут применяться для воздушного патрулирования в Норвежском, Гренландском и Баренцевом морях.

Командование ВВС Норвегии намерено присвоить полученным самолетам наименования: "Вингтор" (Vingtor), "Викинг" (Viking), "Улабранд" (Ulabrand), "Хугин" (Hugin) и "Мунин" (Munin). Обозначения взяты по именам персонажей скандинавской мифологии. Впервые наименования "Вингтор", "Викинг" и "Улабранд" были использованы для патрульных самолетов PBY-5 "Каталина" в 1942 году. В настоящее время их носят P-3C/N "Орион", которые будут заменены на P-8A.

На сегодняшний день компания Boeing поставила 142 самолета P-8 для ВС США, Австралии, Индии, Великобритании и Норвегии. Их налет превышает 400 тыс. часов. Первые поставки в Новую Зеландию, Республику Корея и Германию состоятся в 2022, 2023 и 2024 гг. соответственно.

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