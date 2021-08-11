В Минобороны России под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции

ЦАМТО, 10 августа. В Национальном центре управления обороной под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 10 августа проведен Единый день приемки военной продукции.

"Пять лет назад мы вместе с вами и Министерством промышленности приняли решение как нам снять нагрузку с конца года, когда у нас начиналась ажиотажная сдача военной продукции разного назначения по всей территории нашей страны всеми предприятиями, всеми заводами. Именно для этого было сделано четыре раза в год, каждый квартал мы принимаем продукцию от предприятий оборонно-промышленного комплекса и постепенно за эти годы мы вошли в понятный, ясный для промышленности и Министерства обороны ритм. Ритм, который позволяет нам своевременно подготовить кадры для эксплуатации военной техники и оружия, подготовить базы хранения, аэродромы, наши порты, причалы и многое-многое другое", – сказал глава военного ведомства, открывая заседание.

"Именно поэтому мы можем сегодня с уверенностью говорить о том, что мы достигли того уровня синхронизации, который необходим в современных условиях. Синхронизация, которая позволяет нам своевременно принимать на обучение и выпускать необходимые как офицерские, так и сержантские кадры. Кадры специалистов необходимые в сегодняшних условиях для современной армии", – добавил министр обороны.

"Сегодня мы проводим очередной день приемки, очередной за первое полугодие. Сегодня мы посмотрим, что дает нам промышленность за первое полугодие, что будет сдавать сегодня. Кроме этого мы конечно посмотрим все, что связано с объектами строительства, объектами инфраструктуры", – сообщил Сергей Шойгу.

Он также отметил, что несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, предприятиям промышленности и Вооруженным Силами удалось организовать ритмичное поступление и прием вооружения и военной техники.

Вооруженные Силы получили свыше 200 ед. вооружения, военной и специальной техники. Среди них: самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", 12 радиолокационных станций различных модификаций, 9 боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон", а также дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион".

В плановом порядке осуществляются поставки инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения, боеприпасов и многого другого.

Большинство современных образцов будет представлено в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия", в рамках которого впервые будет представлена экспозиция "Арктика".

Гости и участники форума смогут убедиться в высоких боевых возможностях российского оружия.

"Одновременно с этим мероприятием пройдет открытие Армейских международных игр – самого масштабного и захватывающего соревнования военнослужащих разных стран", – сказал глава военного ведомства.

Переходя к вопросу строительства объектов для нужд Вооруженных Сил РФ, министр обороны сообщил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений.

"В первом полугодии построено более 1,6 тыс. объектов различного назначения. Основные силы и средства Военно-строительного комплекса были направлены на возведение объектов специального назначения для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего, в интересах обустройства трехкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания, – заявил Сергей Шойгу. – Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково".

Кроме того, по информации министра обороны, с начала года развернуты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования Военно-морского флота и обустройству инфраструктуры Арктической зоны.

"Хочу отметить, что запланированные мероприятия по строительству объектов выполняются в полном объеме", – цитирует главу военного ведомства Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.