Войти
РИА Новости

Генерал-майор Черевко: второй полк комплекса "Авангард" поступит на вооружение до 2023 года

236
0
0
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения к 2023 году, сообщил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майора Андрей Черевко в ходе единого дня приёмки военной продукции.

"В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", - доложил Черевко министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года.

"В 13-й ракетной дивизии продолжаются мероприятия по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения. В соответствии с поставленной задачей в 2021 году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетным комплексом "Авангард", - доложил Черевко министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

"Ведутся работы по подготовке двух шахтных пусковых установок с ракетами. Перевооружение проводится по утвержденному графику. Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению запланировано на четвертый квартал 2021 года", - уточнил он.

В декабре 2020 года из сборника "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который имелся в распоряжении РИА Новости, стало известно, что РВСН получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения "Авангард".

Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Похожие новости
01.02.2021
От "Циркона" до "Гонца": армия отчиталась о поставках вооружения
04.01.2021
Минобороны РФ в этом году построит полигон для летных испытаний "Сармата", поставит на дежурство новые "Ярсы" и "Авангарды"
23.12.2020
28 Махов: Минобороны рассказало об "Авангарде"
13.01.2020
Определены основные задачи Минобороны России на 2020 год
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
04.07.2017
Бросковые испытания баллистической ракеты "Сармат" отложены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 06:29
  • 1
Уже «Крикун», а будет ли «шах и мат» – посмотрим
  • 11.08 06:04
  • 6
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 11.08 05:55
  • 1050
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 05:49
  • 49
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 05:33
  • 155
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 05:03
  • 327
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 11.08 02:23
  • 17
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 11.08 01:23
  • 4
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 10.08 22:13
  • 2221
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.08 20:36
  • 2
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 10.08 20:11
  • 81
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 10.08 19:42
  • 2
В Анапе прошло выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА"
  • 10.08 18:00
  • 1
В ходе совместного стратегического учения военнослужащие России и КНР применят беспилотники
  • 10.08 17:59
  • 1
Президент Лукашенко: рано создавать союзное Минобороны, ни Минск, ни Москва к этому не готовы
  • 10.08 10:41
  • 25
Южный въезд: в Ингушетию поставят сверхзащищенные боевые машины