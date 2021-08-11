Генерал-майор Черевко: второй полк комплекса "Авангард" поступит на вооружение до 2023 года

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения к 2023 году, сообщил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майора Андрей Черевко в ходе единого дня приёмки военной продукции.

"В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", - доложил Черевко министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года.

"В 13-й ракетной дивизии продолжаются мероприятия по перевооружению на новые ракетные комплексы стратегического назначения. В соответствии с поставленной задачей в 2021 году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с ракетным комплексом "Авангард", - доложил Черевко министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

"Ведутся работы по подготовке двух шахтных пусковых установок с ракетами. Перевооружение проводится по утвержденному графику. Загрузка ракет в шахтные пусковые установки и приведение их в готовность к боевому применению запланировано на четвертый квартал 2021 года", - уточнил он.

В декабре 2020 года из сборника "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который имелся в распоряжении РИА Новости, стало известно, что РВСН получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения "Авангард".

Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в неполном составе в декабре 2019 года.