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ЦАМТО

Российская военная база в Таджикистане получила новейшее стрелковое оружие, огнеметы и ПЗРК "Верба"

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ПЗРК "Верба" – представитель переносных зенитных ракетных комплексов нового поколения. Фото с сайта www.kbm.ru
ПЗРК "Верба" – представитель переносных зенитных ракетных комплексов нового поколения. Фото с сайта www.kbm.ru.

ЦАМТО, 10 августа. Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на крупнейший военный объект России за рубежом – базу в Таджикистане.

Все они были задействованы в учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

"На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба". Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане", – сообщили в пресс-службе.

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Верба ПЗРК
КСВК
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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