Пусть войдут…

Если будут попытки «Талибана» пересечь границы стран СНГ, то объединенный воинский контингент к ним готов

США покинули Афганистан, потеряв 2400 человек убитыми, 20 тысяч ранеными и затратив на установление «демократии» более одного триллиона долларов. Теперь в стране царит хаос, бал правят талибы. Многих пугает, что боевики начнут экспансию в республики СНГ. В этих условиях Россия, Узбекистан и Таджикистан провели учение воинских контингентов в Хатлонской области РТ на полигоне Харб-Майдон.

Еще раз подчеркнем, совместное учение России, Таджикистана и Узбекистана проходило на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане для отработки отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

На нем были задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. От российской стороны – свыше 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц ВВТ. Отработана подготовка к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований (НВФ), вторгшихся на территорию союзного государства. Основу российского воинского контингента составили подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы отдельного соединения специального назначения Центрального военного округа. Кроме того, задействовали специалистов РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее составе мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, а также ПВО, РХБ защиты и связи.

Огненная карусель

Экипажи армейской авиации ВС России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений под названием «вертолетная карусель», уничтожив укрепленный район НВФ. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность». Для проведения зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых боевиков экипажи десантно-транспортных вертолетов Ми-8 высадили тактический воздушный десант, обеспечив огневую поддержку мотострелкам с воздуха.

Авиаторы отработали способы ухода от средств ПВО противника на предельно малых высотах, учитывая особенности горной местности. Всего в результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили более 100 наземных целей.

В свою очередь военнослужащие инженерно-саперного подразделения 201-й российской ВБ остановили наступление условного противника с помощью пятисотметрового огненного вала. По замыслу розыгрыша НВФ на пикапах повышенной проходимости прорвали границу, вклинились в глубь территории. Заманив условного противника в заданный район, военные инженеры подорвали управляемые фугасные снаряды, создав огненный вал. Для этого применили метод сочетания огневых фугасов и противотанковых мин, установленных в шахматном порядке. Искусственно созданная горящая масса зажигательных средств препятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления, а также деморализовала живую силу противника. Для защиты передовых подразделений от заминированных автомобилей артиллеристы использовали противотанковые управляемые ракеты, уничтожив начиненные взрывчаткой транспортные средства на удалении до двух километров.

Российские штурмовики Су-25 обеспечили огневую поддержку мотострелковых и танковых подразделений, а также авиационное прикрытие высадки воздушного десанта. Летчики вылетели с аэродрома Гиссар и нанесли групповые авиационные удары с применением более 350 неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность» по мишеням, имитирующим колонну легкобронированной техники и скопление живой силы противника. Авиационные удары наносились на скоростях от 650 до 700 километров в час и высотах от 50 до 2500 метров. Также летчики отработали элементы сложного пилотирования и выполнили уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов.

Укус «Шмеля»

По вводной, при наступлении подразделений России, Таджикистана и Узбекистана мелкие группы боевиков, используя горную местность, укрылись в скальных пещерах и ходах сообщений. Личному составу огнеметных подразделений, приданных на усиление мотострелкам, поставили задачу подавить выявленные цели. Расчеты, вооруженные огнеметами «Шмель», на бронетранспортерах БТР-82А выдвинулись в назначенный район и произвели уничтожение укрывшейся живой силы. Стрельбы велись из огнеметов различными видами боеприпасов, как одиночными выстрелами, так и залпами огнеметных отделений на дальностях до 700 метров. Тем самым огнеметчики обеспечили прорыв района обороны противника, оборудованного долговременными огневыми точками (дот), в интересах наступления своих главных сил.

Экипажи самолетов Л-39 от Республики Таджикистан вели воздушную разведку местности, в ходе которой также обнаружили места скопления боевиков. Летчики передали координаты целей российским и таджикистанским экипажам ударных вертолетов Ми-24, а также расчетам реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». После огневого удара мотострелковые подразделения трех стран на БТР-82А, БМП-2, усиленные танками Т-72, завершили разгром основных сил противника.

Для блокирования отступающих к скальной гряде боевиков подразделения специального назначения Таджикистана высадили с самолета Ан-26 парашютный десант. Помощь в нейтрализации условного противника, укрывшегося в горах, оказали расчеты минометных орудий 201-й ВБ РФ и вооруженных сил Республики Узбекистан, стрелявшие по навесной траектории.

Участники маневров отработали совместные действия на сложном рельефе местности, развертывание системы связи и управления, выполнили нормативы поражения целей и противоогневых маневров, наладили взаимодействие подразделений в единой оперативной обстановке.

Интересно, что в условиях, максимально приближенных к боевым, были применены новые образцы вооружения и военной техники, поступившие на вооружение 201-й базы. В частности, новейшие автоматы калашникова АК-12 и пистолеты Ярыгина, современные армейские крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания зарядов, переносные зенитные ракетные комплексы «Верба». А российские военнослужащие военной комендатуры в Таджикистане обеспечили охрану и оборону командных пунктов, выполняли круглосуточный пропускной режим в полевые штабы руководства учения, обеспечивали соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.

Уроки и выводы

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сказал, что на совместном учении армий Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным участием авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов, использован опыт, полученный в Сирийской Арабской Республике.

«За короткое время мы вывели вопросы управления и взаимодействия на высокий уровень, а слаженность подразделений позволила нам продемонстрировать высокую выучку на поле боя, – подчеркнул он. – С упреждением развернутые системы управления и разведки всех видов позволили сорвать внезапность действий бандформирований, не допустить их в глубь территории страны».

Успех боевых действий при разгроме бандформирований обеспечили также рейдовые и маневренно-ударные действия тактических групп, действующих на флангах группировки противника на маршрутах отхода. Пусть это победа в учебном бою, но за ней стоят месяцы напряженной учебы, до совершенства отточенные приемы ведения боя, огромная работа больших и малых коллективов национальных вооруженных сил.

В свою очередь министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо отметил, что такое антитеррористическое учение прошло впервые в истории военного сотрудничества трех стран. По его словам, за последние несколько лет отмечается перенос напряженности с территории Ближнего Востока в Афганистан и к границам СНГ. Анализ процессов последних лет показывает: ситуация в регионе будет зависеть от развития событий и политической обстановки в этой стране. А начальник Генерального штаба вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов напомнил, что ситуация требует постоянной бдительности и поддержания боеготовности Вооруженных сил.

Все это говорит о том, что в мире жить можно и поодиночке, но когда приходит беда, нужны совместные усилия, чтобы противостоять ей. И если на южных границах России появится «второй фронт» (после холодной войны с коллективным Западом), то лучше воевать вместе с надежными союзниками.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (895) за 24 августа 2021 года