Рубежные поставки: как усиливают военную базу РФ на границе с Афганистаном

Как модернизированные БМП-2М изменят возможности мотострелков в Таджикистане

Российскую 201-ю военную базу в Таджикистане ждет пополнение парка бронетехники. Размещенные там подразделения получат модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Их мощный комплекс вооружения радикально увеличивает огневые возможности мотострелков. Они смогут поражать любые типы целей на дальних дистанциях. Эксперты отмечают, что машина хорошо приспособлена к действию в местном жарком климате. В последнее время Россия интенсивно перевооружает 201-ю базу на фоне меняющейся обстановки в Афганистане.

Вышли на «Бережок»

В Таджикистан направят новую модификацию БМП-2М, оснащенную боевым модулем «Бережок», рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Эта российская разработка ощутимо повысит огневую мощь мотострелков, которые несут службу в неспокойном регионе.

15 сентября в Душанбе прошел саммит глав МИД и минобороны государств — членов ОДКБ, на котором одной из центральных тем обсуждения стала ситуация в Афганистане, контроль над которым установили боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Особое внимание участники встречи уделили укреплению таджикско-афганской границы.

201-я военная база в Таджикистане — ключевой элемент российского военного присутствия в Средней Азии. Размещенные на ней подразделения готовятся в любой момент прикрыть границу с Афганистаном или оперативно отреагировать на дестабилизацию обстановки в регионе. В последние месяцы личный состав 201-й базы непрерывно проводит учения, на которых отрабатывает разные виды боевых действий. В целом минувшим летом и в начале осени в среднеазиатском регионе прошло рекордное количество совместных маневров, которые провели сухопутные войска и ВКС совместно с армиями Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Принятая на вооружение в 1980 году БМП-2 была одной из самых массовых боевых машин и многие десятилетия оставалась основной «рабочей лошадкой» советских, а затем и российских мотострелков. В войсках до сих пор несут службу несколько тысяч образцов. С учетом нескольких разработанных вариантов доработки потенциал «двойки» считается не до конца исчерпанным. Проект БМП-2М с боевым модулем «Бережок» — глубокая модернизация с заменой не только приборов и комплекса вооружения, но и практически всех основных систем. Машина получила новый дизельный двигатель с турбонаддувом УТД-23 мощностью 400 л.с., усиленную подвеску, гидроамортизаторы повышенной энергоемкости.

БМП-2М Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На модернизированной БМП-2М установлена современная цифровая радиостанция Р-168 «Акведук», новые приборы наблюдения и прицельный комплекс.

Боевой модуль «Бережок» делает обновленную «двойку» одной из самых мощных по огневым возможностям боевых машин в своем классе. На нем установлена 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет и автоматический гранатомет, который может стрелять по навесной траектории и доставать противника в укрытиях. А самое смертоносное оружие модернизированной БМП-2М — смонтированные на башне четыре пусковые установки противотанкового комплекса «Корнет». Его ракеты, наводящиеся по лазерному лучу, гарантированно пробивают любые современные бронемашины на расстоянии до 10 км.

— На БМП-2М с боевым модулем «Бережок» установлена современная система управления огнем, тепловизионный прицел, у нее существенно увеличена огневая мощь за счет готовых к применению четырех ракет «Корнет», — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — За счет этих ракет и применения в составе комплекса вооружения автоматического гранатомета у боевой машины существенно возросли огневые возможности. При этом система подготовки экипажа кардинально не изменилась, машина легка в освоении.

Эксперт отметил, что современная российская техника разработана с учетом самых разных погодных и климатических условий и способна эффективно действовать даже при экстремально высоких температурах.

Среднеазиатский форпост

С начала 1990-х годов безопасность южных рубежей России в регионе обеспечивала 201-я мотострелковая дивизия, размещенная на территории Таджикистана. Российские военные прикрывали границу с Афганистаном, охраняли важные объекты, готовили специалистов для таджикской армии. В 2004 году на основе соединения была создана 201-я военная база. Сейчас она располагается в двух городах Таджикистана — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные формирования, а также подразделения связи, ПВО, радиационной, химической, биологической защиты. Согласно двусторонним договорам между Россией и Таджикистаном, база может находиться в республике как минимум до 2042 года.

БТР-82А Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В последние годы началось усиление 201-й ВБ. С 2015 года туда поступают новые образцы вооружений. В мотострелковые подразделения пришли новые бронетранспортеры БТР-82А с увеличенной огневой мощью, модернизированные боевые машины пехоты.

Артиллерийская группировка получила дальнобойные 220-мм РСЗО «Ураган». В ее составе есть также 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и зенитные пушки ЗУ-23, смонтированные на «Уралах».

С воздуха база прикрыта дальнобойной зенитной ракетной системой С-300ПС. Кроме того, в ее составе есть смешанная вертолетная эскадрилья с ударными Ми-24П и военно-транспортными Ми-8МТВ5-1. Мотострелки для борьбы с беспилотниками и малыми воздушными целями получили новые переносные комплексы «Верба».

Особое внимание уделяется стрелковому оружию. Личный состав давно вооружен современными версиями автомата Калашникова АК-12, 12,7-мм снайперскими винтовками АСВК-М, пистолетами Ярыгина, а также усовершенствованными реактивными огнеметами. В этом году в подразделения поступила также партия современных переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».

Богдан Степовой